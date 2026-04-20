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Elvahalcor: Στις 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις
17:40 - 20 Απρ 2026

Elvahalcor: Στις 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και μετά την από 20.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα την 11η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας, και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 11ο: Πρόωρη λήξη ισχύος του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση (Θέμα 11ο) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12ο: Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 18η Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του ν.4548/2018.

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και Επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του ν.4548/2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 11ης Μαΐου 2026 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

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