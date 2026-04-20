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Χεζμπολάχ: Διαμηνύει ότι δε θα αποδεχθεί καμία προσπάθεια αφοπλισμού της
Ειδήσεις
18:28 - 20 Απρ 2026

Χεζμπολάχ: Διαμηνύει ότι δε θα αποδεχθεί καμία προσπάθεια αφοπλισμού της

Reporter.gr Newsroom
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Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι προτίθεται να υπερβεί την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή» που, σύμφωνα με το Ισραήλ, έχει τεθεί στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αφοπλισμού της. Τη θέση αυτή εξέφρασε βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Χασάν Φαρντάλα υπογράμμισε ότι η οργάνωση θα προχωρήσει σε παραβίαση της συγκεκριμένης γραμμής στο πλαίσιο της «αντίστασης», επικαλούμενη, όπως είπε, το νόμιμο δικαίωμα υπεράσπισης της ζωής και της χώρας. Παράλληλα, τόνισε ότι κανένας παράγοντας, είτε εντός είτε εκτός Λιβάνου, δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στο Λίβανο, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν να εγκαταλείψει την επιλογή των απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ. Όπως σημείωσε, το κίνημα επιθυμεί τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να βασίζονται σε εσωτερική πολιτική συναίνεση.

«Είναι προς όφελος του Λιβάνου, της προεδρίας και της κυβέρνησης να απομακρυνθούν από την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επιστρέψουν σε μια εθνική συνεννόηση, ώστε να καθοριστεί η πλέον κατάλληλη στρατηγική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 18:29
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