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Ιρανικά ΜΜΕ: Τάνκερ κατάφερε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό
Ειδήσεις
14:18 - 21 Απρ 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: Τάνκερ κατάφερε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως δεξαμενόπλοιο με σημαία του Ιράν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα.  

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB μετέδωσε ότι το πλοίο συνοδευόταν από το ναυτικό του Ιράν για να διασφαλιστεί η διέλευσή του από την Αραβική Θάλασσα, περνώντας από τη ναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το πλοίο είναι πλέον αγκυροβολημένο σε λιμάνι στο νότιο Ιράν.

«Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις και απειλές από την ναυτική ομάδα εργασίας του αμερικανικού στρατού… το ιρανικό τάνκερ Sili City, με την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού του στρατού… εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα χθες το βράδυ, αφού πέρασε από την Αραβική Θάλασσα», ανέφερε, με τη σειρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλούμενο το γραφείο δημοσίων σχέσεων του στρατού της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει τα λιμάνια του Ιράν για πάνω από μία εβδομάδα και τη Δευτέρα (20/4) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι από την αρχή του αποκλεισμού ο αμερικανικός στρατός είχε διατάξει 27 πλοία να κάνουν αναστροφή ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι.

Σημειώνεται πως μία ημέρα πριν, την Κυριακή (19/4), οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι προχώρησαν σε κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου που προσπάθησε να περάσει τον αποκλεισμό.

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