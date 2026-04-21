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Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παρανομεί στο Αιγαίο – Άκυροι οι χάρτες για τα θαλάσσια όρια
Ειδήσεις
18:07 - 21 Απρ 2026

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παρανομεί στο Αιγαίο – Άκυροι οι χάρτες για τα θαλάσσια όρια

Reporter.gr Newsroom
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Την ενόχλησή του σχετικά με την  επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Αλιείας, όπου είναι δημοσιευμένοι χάρτες σύμφωνα με τους οποίους η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές, εξέφρασε σήμερα (Τρίτη, 21/4), με ανάρτησή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ.  

«Η Ελλάδα έχει θεσπίσει “ζώνες απαγόρευσης αλιείας” σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όπου η Ελλάδα δεν έχει δικαιοδοσία και έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας της Ελλάδας», αναφέρει το ΥΠΕΞ της Τουρκίας και συνεχίζει σημειώνοντας:

«Οι χάρτες που σχεδιάζουν ανύπαρκτα και κατά φαντασίαν θαλάσσια όρια μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, τα οποία παραβιάζουν επίσης τις τουρκικές περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, δεν έχουν καμία ισχύ».

«Όσο για τους παράνομους περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες που επιβάλλονται από την Ελλάδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων των χωρικών της υδάτων, σε μέρη και θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, αυτοί είναι άκυροι για την Τουρκία», προσθέτει του τουρκικό ΥΠΕΞ.

Καταλήγει, δε, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα «δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη πρακτική που επιβάλλεται στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα» και τονίζει πως «η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση ζητημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, της 7ης Δεκεμβρίου 2023».

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 18:39
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