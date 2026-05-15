Γαλάζιες Σημαίες 2026: Η Ελλάδα σταθερά δεύτερη παγκοσμίως με 624 βραβευμένες ακτές
14:03 - 15 Μάι 2026

Γαλάζιες Σημαίες 2026: Η Ελλάδα σταθερά δεύτερη παγκοσμίως με 624 βραβευμένες ακτές

Η Ελλάδα διατηρεί και το 2026 τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της ποιότητας στον βιώσιμο τουρισμό. Συνολικά, 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη απέσπασαν φέτος τη διάκριση, σε ένα σύνολο 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρωτιά κατέκτησε και φέτος η Ισπανία, με 794 συνολικές βραβεύσεις (677 ακτές, 111 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη), ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Τουρκία με 625 βραβεύσεις συνολικά. Η Ελλάδα συγκεντρώνει περίπου το 14% των βραβευμένων ακτών διεθνώς, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη ποιοτικού τουρισμού.

Σταθερή ελληνική υπεροχή και περιφερειακές επιδόσεις

Σε εθνικό επίπεδο, η Χαλκιδική αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά πρώτη, με 93 βραβευμένες ακτές, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει στην κορυφή με 154 σημαίες συνολικά. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη γεωγραφική διασπορά υψηλής ποιότητας ακτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνολική επίδοση της Ελλάδας καταγράφει διαχρονικά ανοδική τάση, με τον αριθμό των βραβευμένων σημείων να υπερβαίνει σταθερά τα 600 τα τελευταία χρόνια.

Διεθνές πλαίσιο και στοιχεία του προγράμματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής, παγκοσμίως βραβεύθηκαν φέτος 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία είναι ο εθνικός χειριστής του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στην Ελλάδα.

Η φετινή τελετή ανακοίνωσης πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026, στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια της ΕΕΠΦ και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο θεσμός και η σημασία του

Κατά την εκδήλωση, ο πρόεδρος της ΕΕΠΦ, Νίκος Πέτρου, αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του προγράμματος, το οποίο επί τέσσερις δεκαετίες αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών.

Όπως επισημάνθηκε, οι αυξανόμενες διεθνείς απαιτήσεις για διαφάνεια και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς ελέγχους οδηγούν σε επικαιροποίηση των διαδικασιών του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2026 έως το 2027 εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς διετούς βράβευσης, με διατήρηση των ετήσιων ελέγχων αλλά με απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής για το 2027. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διαχειριστών και στην ομαλή προσαρμογή στα νέα κριτήρια από το 2028 και μετά.

Τιμητικές διακρίσεις για μακροχρόνια συνέπεια

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης απονεμήθηκαν και ειδικές τιμητικές διακρίσεις σε ακτές και φορείς με μακρά και συνεπή παρουσία στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, 18 ακτές βραβεύθηκαν για 35 συνεχή έτη διάκρισης, μία μαρίνα για 28 έτη και ένα τουριστικό σκάφος για 9 έτη.

Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση τοπικών φορέων και διαχειριστών στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας στις ελληνικές ακτές.

