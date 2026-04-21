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Τραμπ: Θα θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τις εταιρείες που δεν θα απαιτήσουν επιστροφές δασμών
Ειδήσεις
20:00 - 21 Απρ 2026

Τραμπ: Θα θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τις εταιρείες που δεν θα απαιτήσουν επιστροφές δασμών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (21/4) στο CNBC ότι θα «θυμάται με ευγνωμοσύνη» τις αμερικανικές εταιρείες που δεν θα ζητήσουν επιστροφές χρημάτων για τους δασμούς που επέβαλε μονομερώς, και τους οποίους το Supreme Court of the United States έκρινε αργότερα παράνομους.

Το σχόλιό του έγινε στην εκπομπή “Squawk Box”, μία ημέρα αφότου η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων άνοιξε πλατφόρμα για αιτήματα επιστροφών που μπορεί να ξεπεράσουν τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια για τους λεγόμενους δασμούς IEEPA.

Όταν ρωτήθηκε για μεγάλες εταιρείες όπως η Apple και η Amazon, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει αιτήματα επιστροφής —ενδεχομένως για να μην τον «προσβάλουν»— ο Trump απάντησε: «Είναι έξυπνο αν δεν το κάνουν».

«Αν δεν το κάνουν, σημαίνει ότι με ξέρουν πολύ καλά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα τις θυμάται θετικά. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς, επισημαίνοντας ότι δεν προέβλεπε ρητά πως δεν απαιτείται επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο ακύρωσε τους δασμούς που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκαθάρισε αν τα ήδη καταβληθέντα ποσά πρέπει να επιστραφούν.

Οι μεγάλοι λιανοπωλητές στις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τον εμπορικό πόλεμο και ενδέχεται να ωφεληθούν ουσιαστικά από τις επιστροφές. Η Levi Strauss, για παράδειγμα, εκτιμά ότι θα λάβει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Gap ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση χωρίς να έχει ενσωματώσει πιθανά οφέλη στις προβλέψεις της.

Πολλές εταιρείες δεν έχουν ακόμη συμπεριλάβει στις οικονομικές τους εκτιμήσεις ούτε την απόφαση του δικαστηρίου ούτε τις πιθανές επιστροφές. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία προχωρά, οι επιστροφές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα και να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω.

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