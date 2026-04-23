ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 πολιτών εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba – Έρευνα για τη διαρροή
Ειδήσεις
19:18 - 23 Απρ 2026

Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 πολιτών εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba – Έρευνα για τη διαρροή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιατρικά δεδομένα που αφορούν περίπου 500.000 άτομα φέρονται να προσφέρθηκαν προσωρινά προς πώληση μέσω ιστότοπου που συνδέεται με την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, σύμφωνα με ανακοινώσεις της βάσης βιοϊατρικών δεδομένων UK Biobank και της βρετανικής κυβέρνησης. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση ασφαλείας, αλλά για ζήτημα νόμιμης πρόσβασης και πιθανής κατάχρησης δεδομένων.

Ο υφυπουργός Τεχνολογίας της Βρετανίας Ίαν Μάρεϊ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι «πρόκειται για νόμιμη λήψη των δεδομένων από νόμιμους, πιστοποιημένους οργανισμούς. Και εκεί έγκειται το πρόβλημα». Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκε ότι «τρία κινεζικά ερευνητικά κέντρα κατέβασαν ορισμένα σύνολα δεδομένων» και στη συνέχεια η πρόσβασή τους στο σύστημα ανεστάλη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αυτά κατέληξαν να εμφανίζονται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας της Alibaba.

Τα δεδομένα προέρχονται από τη βιοϊατρική βάση UK Biobank, η οποία διαθέτει ανώνυμα στοιχεία περίπου μισού εκατομμυρίου Βρετανών εθελοντών για ερευνητικούς σκοπούς. Ο γενικός διευθυντής της, Ρόρι Κόλινς, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν «μικρές αγγελίες» που προσέφεραν πρόσβαση σε δεδομένα, τα οποία «δεν περιείχαν καμία προσωπική πληροφορία» που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Όπως σημείωσε, «με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Κίνας, η Alibaba κατέβασε γρήγορα τις αγγελίες, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση». Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στην πλατφόρμα της UK Biobank έχει ανασταλεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μάρεϊ, υπήρχαν τρεις σχετικές αγγελίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία αφορούσε το σύνολο των 500.000 συμμετεχόντων. Όπως διευκρινίστηκε, τα δεδομένα δεν περιλάμβαναν ονόματα, διευθύνσεις ή στοιχεία επικοινωνίας, ενδέχεται όμως να περιείχαν πληροφορίες όπως φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και στοιχεία καθημερινών συνηθειών.

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς τα δεδομένα μετακινήθηκαν από ερευνητικά ιδρύματα προς εμπορική διάθεση, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων διαχείρισης ευαίσθητων επιστημονικών δεδομένων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών
Ειδήσεις

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση
Ειδήσεις

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους
Ειδήσεις

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε δύο πλοία μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ