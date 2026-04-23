Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 πολιτών εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba – Έρευνα για τη διαρροή

Ιατρικά δεδομένα που αφορούν περίπου 500.000 άτομα φέρονται να προσφέρθηκαν προσωρινά προς πώληση μέσω ιστότοπου που συνδέεται με την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, σύμφωνα με ανακοινώσεις της βάσης βιοϊατρικών δεδομένων UK Biobank και της βρετανικής κυβέρνησης. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση ασφαλείας, αλλά για ζήτημα νόμιμης πρόσβασης και πιθανής κατάχρησης δεδομένων.

Ο υφυπουργός Τεχνολογίας της Βρετανίας Ίαν Μάρεϊ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι «πρόκειται για νόμιμη λήψη των δεδομένων από νόμιμους, πιστοποιημένους οργανισμούς. Και εκεί έγκειται το πρόβλημα». Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκε ότι «τρία κινεζικά ερευνητικά κέντρα κατέβασαν ορισμένα σύνολα δεδομένων» και στη συνέχεια η πρόσβασή τους στο σύστημα ανεστάλη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αυτά κατέληξαν να εμφανίζονται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας της Alibaba.

Τα δεδομένα προέρχονται από τη βιοϊατρική βάση UK Biobank, η οποία διαθέτει ανώνυμα στοιχεία περίπου μισού εκατομμυρίου Βρετανών εθελοντών για ερευνητικούς σκοπούς. Ο γενικός διευθυντής της, Ρόρι Κόλινς, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν «μικρές αγγελίες» που προσέφεραν πρόσβαση σε δεδομένα, τα οποία «δεν περιείχαν καμία προσωπική πληροφορία» που θα επέτρεπε την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Όπως σημείωσε, «με την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Βρετανίας και της Κίνας, η Alibaba κατέβασε γρήγορα τις αγγελίες, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση». Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στην πλατφόρμα της UK Biobank έχει ανασταλεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μάρεϊ, υπήρχαν τρεις σχετικές αγγελίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία αφορούσε το σύνολο των 500.000 συμμετεχόντων. Όπως διευκρινίστηκε, τα δεδομένα δεν περιλάμβαναν ονόματα, διευθύνσεις ή στοιχεία επικοινωνίας, ενδέχεται όμως να περιείχαν πληροφορίες όπως φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και στοιχεία καθημερινών συνηθειών.

Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς τα δεδομένα μετακινήθηκαν από ερευνητικά ιδρύματα προς εμπορική διάθεση, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων διαχείρισης ευαίσθητων επιστημονικών δεδομένων.