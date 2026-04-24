Γερμανία: Κατακόρυφη πτώση του επιχειρηματικού κλίματος – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία επιδεινώθηκε αισθητά.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo υποχώρησε τον Απρίλιο στις 84,4 μονάδες, από 86,3 τον Μάρτιο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται σημαντικά πιο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες, ενώ αξιολογούν και την τρέχουσα κατάστασή τους ως χειρότερη. Η γερμανική οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κρίση στο Ιράν.

Στη μεταποίηση, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε, κυρίως λόγω των πιο αρνητικών προσδοκιών, ιδιαίτερα στον κλάδο των χημικών. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους κάπως καλύτερα, αν και ανέφεραν ολοένα και περισσότερα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης σημείωσε σημαντική πτώση. Οι προσδοκίες συνέχισαν να επιδεινώνονται, ενώ και η εκτίμηση για την τρέχουσα κατάσταση έγινε πιο αρνητική. Ιδιαίτερα υπό πίεση βρίσκεται ο κλάδος των logistics, με τις προοπτικές να χαρακτηρίζονται δυσοίωνες.

Στο εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε έντονα, με τις επιχειρήσεις να αναθεωρούν αισθητά προς τα κάτω τόσο τις προσδοκίες όσο και την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης. Οι λιανέμποροι ανησυχούν κυρίως ότι οι καταναλωτές θα περιορίσουν τις δαπάνες τους λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το επιχειρηματικό κλίμα κατέρρευσε, με τις προσδοκίες να υποχωρούν κατά σχεδόν 10 μονάδες. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν σημαντικά λιγότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα δραστηριότητα, ενώ οι ελπίδες για ανάκαμψη φαίνεται να έχουν προς το παρόν διαψευστεί.