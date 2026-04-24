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Ινδία: Έντονη δυσαρέσκεια για δηλώσεις που αναπαρήγαγε ο Τραμπ και παρουσιάζουν τη χώρα ως «τόπο εξαθλίωσης»
Ειδήσεις
11:20 - 24 Απρ 2026

Ινδία: Έντονη δυσαρέσκεια για δηλώσεις που αναπαρήγαγε ο Τραμπ και παρουσιάζουν τη χώρα ως «τόπο εξαθλίωσης»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ινδία απέρριψε ως «ανενημέρωτα» τα σχόλια που αποδόθηκαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τα οποία χαρακτήριζαν τη χώρα ως τόπο εξαθλίωσης, δηλώνοντας ότι είναι ακατάλληλα και δεν συνάδουν με τη στενή σχέση μεταξύ των δύο κρατών.      

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, τα σχόλια αυτά έγιναν από το συντηρητικό σχολιαστή, Μάικλ Σάβατζ σε επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής "The Savage Nation". Ο Τραμπ δημοσίευσε το απόσπασμα της εκπομπής στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social την Πέμπτη (23/4), χωρίς να προσθέσει δικά του σχόλια.

«Ένα παιδί εδώ γίνεται αυτόματα πολίτης, και στη συνέχεια φέρνουν ολόκληρη την οικογένεια από την Κίνα ή την Ινδία ή κάποιο άλλο “hellhole” του πλανήτη», ανέφερε ο Σάβατζ, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο.

«Δεν υπάρχει σχεδόν καμία αφοσίωση προς αυτή τη χώρα από την πλευρά της μεταναστευτικής κοινότητας που έρχεται σήμερα, κάτι που δεν ίσχυε πάντα. Όχι, δεν είναι όπως οι Ευρωπαίοι Αμερικανοί σήμερα και οι πρόγονοί τους».

Το Reuters δεν κατάφερε να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σάβατζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει εκδώσει οδηγία με στόχο τον περιορισμό του δικαιώματος της ιθαγένειας εκ γενετής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια κίνηση που έχει προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Νωρίτερα μέσα στο μήνα, παρακολούθησε ακροαματική διαδικασία για το ζήτημα, σε μια ιστορική επίσκεψη στο δικαστήριο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας αντέδρασε έντονα στα σχόλια το βράδυ της Πέμπτης.

«Οι δηλώσεις είναι προφανώς ανενημέρωτες, ακατάλληλες και κακόγουστες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ινδικού ΥΠΕΞ Ραντχίρ Τζαϊσουάλ.

«Σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των σχέσεων Ινδίας-ΗΠΑ, οι οποίες βασίζονται εδώ και καιρό στον αμοιβαίο σεβασμό και στα κοινά συμφέροντα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί δήλωσε: «Ο πρόεδρος έχει πει ότι “η Ινδία είναι μια μεγάλη χώρα με έναν πολύ καλό φίλο μου στην κορυφή”».

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τη μεριά της αντιπολίτευσης στην Ινδία. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Κογκρέσο, χαρακτήρισε τη φράση «hellhole» «εξαιρετικά προσβλητική και αντιασιατική», προσθέτοντας ότι «πληγώνει κάθε Ινδό».

«Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα πρέπει να θέσει το ζήτημα αυτό στον πρόεδρο των ΗΠΑ και να εκφράσει έντονη διαμαρτυρία», ανέφερε το κόμμα στην πλατφόρμα X.

Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία της Ινδίας, περίπου 5,5 εκατομμύρια άτομα ινδικής καταγωγής ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ινδοαμερικανοί και οι Κινεζοαμερικανοί αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες ασιατικής καταγωγής κοινότητες στις ΗΠΑ.

Επισημαίνεται τέλος ότι Τραμπ και Μόντι είχαν θερμές σχέσεις κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όμως οι σχέσεις ψυχράνθηκαν πέρυσι μετά την επιβολή υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ στην Ινδία, οι οποίοι εν μέρει αποσύρθηκαν φέτος. Οι δύο χώρες εργάζονται πλέον για μια εμπορική συμφωνία με στόχο την αποφυγή νέας αύξησης δασμών και την ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

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