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ΝΑΤΟ για Ισπανία: Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία αναστολής ή αποβολής κρατών-μελών από τη Συμμαχία
Ειδήσεις
16:58 - 24 Απρ 2026

ΝΑΤΟ για Ισπανία: Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία αναστολής ή αποβολής κρατών-μελών από τη Συμμαχία

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται καμία διαδικασία αναστολής ή αποβολής κρατών-μελών από τη Συμμαχία, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της συμμετοχής της Ισπανίας, λόγω της στάσης της να μην εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν.       

Πιο συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα (24/4), Αμερικανός αξιωματούχος επικαλέστηκε εσωτερικό email του Πενταγώνου, στο οποίο φέρεται να προτείνονται πιθανά μέτρα πίεσης προς συμμάχους που δεν στήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Το ίδιο έγγραφο φέρεται επίσης να θέτει ζήτημα επανεξέτασης της αμερικανικής θέσης για τη διαμάχη του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αργεντινή σχετικά με τις Νήσους Φώκλαντ στον Νότιο Ατλαντικό.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο BBC, ξεκαθάρισε ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη ούτε για αναστολή συμμετοχής ούτε για αποβολή κρατών–μελών.

Η τοποθέτηση της Ισπανίας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι η χώρα του λειτουργεί με βάση επίσημες θέσεις και θεσμικά έγγραφα και όχι ανεπίσημες διαρροές ή εσωτερικά μηνύματα.

Σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι η Ισπανία παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και τηρεί τις υποχρεώσεις της. Επισήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα του συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της, πάντα όμως εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.

Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου

Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι μια περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή ή συμμετοχή στον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών δεν εξυπηρετεί τα βρετανικά συμφέροντα. Παράλληλα, το Λονδίνο συνεχίζει να επιτρέπει τη χρήση βάσεων από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ βρετανικές δυνάμεις έχουν συμμετάσχει σε αποστολές αντιμετώπισης ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους, έχει επίσης εκφράσει την πρόθεση να συμβάλει στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, μετά από πιθανή εκεχειρία ή τερματισμό της σύγκρουσης.

Αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Η Γερμανία και η Ιταλία έσπευσαν να εκφράσουν στήριξη προς την Ισπανία, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ δεν αμφισβητείται.

Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ισπανία παραμένει πλήρες και ενεργό μέλος της Συμμαχίας, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος για αλλαγή αυτού του καθεστώτος.

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο, υπογραμμίζοντας πως η συνοχή της Συμμαχίας αποτελεί βασικό της πλεονέκτημα.

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