ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στήριξη στην Ισπανία από Βερολίνο και Ρώμη μετά τις αμερικανικές πιέσεις για το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
15:49 - 24 Απρ 2026

Στήριξη στην Ισπανία από Βερολίνο και Ρώμη μετά τις αμερικανικές πιέσεις για το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γερμανία και η Ιταλία εξέφρασαν τη σαφή υποστήριξή τους προς την Ισπανία, στον απόηχο δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε απειλές των Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με ενδεχόμενη αναστολή της συμμετοχής της Μαδρίτης στο ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αμφισβήτησης της ιδιότητας της Ισπανίας ως μέλους της Συμμαχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «η Ισπανία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό».

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας από τη Λευκωσία στο περιθώριο άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τη σημασία της ενότητας εντός της Συμμαχίας. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για όλους μας», ανέφερε, σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εσωτερικό έγγραφο του Πεντάγωνο εξετάζει πιθανά μέτρα πίεσης προς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ φέρονται να αξιολογούν τρόπους αντίδρασης απέναντι σε χώρες που, κατά την εκτίμησή τους, δεν παρείχαν επαρκή υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που αναφέρονται είναι και η προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία.

Απαντώντας σε αυτά τα σενάρια, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις της. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ, δήλωσε στα αγγλικά: «Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική
Ειδήσεις

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ