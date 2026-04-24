Στήριξη στην Ισπανία από Βερολίνο και Ρώμη μετά τις αμερικανικές πιέσεις για το ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και η Ιταλία εξέφρασαν τη σαφή υποστήριξή τους προς την Ισπανία, στον απόηχο δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε απειλές των Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με ενδεχόμενη αναστολή της συμμετοχής της Μαδρίτης στο ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, υπογράμμισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αμφισβήτησης της ιδιότητας της Ισπανίας ως μέλους της Συμμαχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «η Ισπανία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό».

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας από τη Λευκωσία στο περιθώριο άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε τη σημασία της ενότητας εντός της Συμμαχίας. «Το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο. Αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για όλους μας», ανέφερε, σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εσωτερικό έγγραφο του Πεντάγωνο εξετάζει πιθανά μέτρα πίεσης προς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ φέρονται να αξιολογούν τρόπους αντίδρασης απέναντι σε χώρες που, κατά την εκτίμησή τους, δεν παρείχαν επαρκή υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που αναφέρονται είναι και η προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία.

Απαντώντας σε αυτά τα σενάρια, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις της. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ, δήλωσε στα αγγλικά: «Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».