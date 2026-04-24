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ΗΠΑ: Eξετάζουν «τιμωρητικά μέτρα» στο ΝΑΤΟ και αναστολή συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία
Ειδήσεις
09:31 - 24 Απρ 2026

ΗΠΑ: Eξετάζουν «τιμωρητικά μέτρα» στο ΝΑΤΟ και αναστολή συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία

Reporter.gr Newsroom
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Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει τις επιλογές των ΗΠΑ προκειμένου να τιμωρήσουν συμμάχους στο ΝΑΤΟ που, κατά την εκτίμησή τους, δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία και της επανεξέτασης της αμερικανικής στάσης απέναντι στη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φόκλαντ.      

Αναλυτικά, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Reuters, οι επιλογές πολιτικής περιγράφονται σε σημείωμα που εκφράζει απογοήτευση για την φερόμενη απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση, βάσεις και δικαιώματα υπέρπτησης για τον πόλεμο με το Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ειδικότερα, το email ανέφερε ότι τα δικαιώματα υπεπτήσεων αποτελούν «τη βασική προϋπόθεση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές που εξετάζονται κυκλοφορούν σε υψηλά επίπεδα εντός του Πενταγώνου.

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις επιλογές που εξετάζονται προβλέπει την απομάκρυνση χωρών από σημαντικές ή προβεβλημένες θέσεις στο ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν απέστειλαν ναυτικές δυνάμεις για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία.

«Δεν θα το σκεφτόσασταν κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters σε συνέντευξη της 1ης Απριλίου, απαντώντας σε σχετικά ερώτηση.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το επίμαχο email δεν προτείνει μια τέτοια κίνηση, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Επίσης, δε γίνεται αναφορά για κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει εάν οι επιλογές περιλαμβάνουν τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, κάτι που πολλοί αναμένουν.

Ερωτηθείς για το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, δήλωσε: «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν στάθηκαν στο πλευρό μας. Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος διαθέτει αξιόπιστες επιλογές ώστε οι σύμμαχοι να πάψουν να είναι “χάρτινη τίγρη” και να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί»

«Σύννεφα» πάνω από το μέλλον της συμμαχίας

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της 76χρονης Συμμαχίας και έχει προκαλέσει πρωτοφανή ανησυχία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην συνδράμουν ευρωπαϊκούς συμμάχους σε περίπτωση επίθεσης, σύμφωνα με αναλυτές και διπλωμάτες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι η συμμετοχή στο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο. Από την άλλη όμως δηλώνουν πρόθυμες να βοηθήσουν στη διατήρηση του ανοίγματος των Στενών μόλις επιτευχθεί μια διαρκής κατάπαυση του πυρός ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τονίζουν ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργεί μονόπλευρα.

Πρόταση για αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ

Να σημειωθεί εδώ ότι έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για την Ισπανία, της οποίας η σοσιαλιστική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της ή του εναέριου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο email αποσκοπούν στο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με στόχο τη «μείωση της αίσθησης δικαιώματος των Ευρωπαίων».

Η πρόταση για αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά σημαντικό συμβολικό βάρος, αναφέρεται στο ίδιο email.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια αναστολή, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν υπάρχει σχετικός μηχανισμός στο ΝΑΤΟ.

Το σημείωμα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή επανεξέτασης της αμερικανικής διπλωματικής στήριξης προς ευρωπαϊκά «αποικιακά εδάφη», όπως τα Νησιά Φόκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι Βρετανία και Αργεντινή είχαν εμπλακεί σε σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια της Αργεντινής να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί σκοτώθηκαν πριν την παράδοση της Αργεντινής.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προσβάλει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον δειλό λόγω της άρνησής του να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι «δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ» και αποκαλώντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνεκούς του Ιράν δεν μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουμε ερωτήματα, εμπόδια ή δισταγμούς... Δεν έχεις πραγματική συμμαχία όταν υπάρχουν χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν δίπλα σου όταν τις χρειάζεσαι», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 12:48
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