Μερτς: Να ενισχυθεί η πίεση στο Ιράν, με περιθώριο όμως χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα (24/4) ότι το Ιράν «κερδίζει χρόνο», επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς την Τεχεράνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που το Ιράν δείξει διάθεση για συμβιβασμό, υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των κυρώσεων εις βάρος του. Όπως τόνισε, «κανένα κράτος-μέλος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ δεν διαφωνεί με την προοπτική άρσης μέρους των κυρώσεων, εφόσον υπάρξει ουσιαστική διάθεση συνεννόησης από την ιρανική πλευρά».

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεσή της προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων.

Αναφερόμενος, τέλος, στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, σημείωσε ότι η ένταξή της στην ΕΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα και πρότεινε ως επόμενο βήμα την προώθηση μιας προενταξιακής διαδικασίας.