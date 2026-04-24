Σάντσεθ: Δεν βασιζόμαστε σε διαρροές αλλά σε επίσημα έγγραφα και σε θέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Ο Πέδρο Σάντσεθ τοποθετήθηκε την Παρασκευή (24/4) σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εσωτερικό email του Πενταγώνου, το οποίο φέρεται να περιγράφει πιθανές κυρώσεις ή μέτρα κατά της Ισπανίας λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο αναστολής της συμμετοχής της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Πιο αναλυτικά, ο Ισπανός πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η επίσημη θέση της κυβέρνησης δεν διαμορφώνεται με βάση διαρροές ή εσωτερικές επικοινωνίες, αλλά μέσα από θεσμοθετημένα και επίσημα έγγραφα.

Μιλώντας κατά την άφιξή του στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε τη στάση της Ισπανίας, επισημαίνοντας ότι κινείται σταθερά εντός του πλαισίου των διεθνών της δεσμεύσεων, τόσο ως προς τις συμμαχίες της όσο και ως προς τους κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Δεν βασιζόμαστε σε emails, αλλά σε επίσημα έγγραφα και σε θέσεις που έχουν υιοθετηθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν κλήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του εσωτερικού email του Πενταγώνου.

Παράλληλα, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η στάση της χώρας του δεν συνεπάγεται ρήξη με το ΝΑΤΟ ή με τους συμμάχους, υπογραμμίζοντας ότι η Ισπανία παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία, με την προϋπόθεση ότι αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας.