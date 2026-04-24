ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γουίτκοφ και Κούσνερ ταξιδεύουν στο Πακιστάν για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους
Ειδήσεις
20:38 - 24 Απρ 2026

Γουίτκοφ και Κούσνερ ταξιδεύουν στο Πακιστάν για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Στίβ Γουίκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα είναι σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι θα συναντηθούν απευθείας μαζί του.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις αμερικανικές δυνάμεις, μέρος μιας εκτεταμένης εκστρατείας πίεσης για την οικονομική πίεση της Τεχεράνης, «αυξάνεται και γίνεται παγκόσμιος», με 34 πλοία να έχουν ανατραπεί μέχρι στιγμής.

Το USS George H.W. Το αεροπλανοφόρο Μπους έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό, δίνοντας στις ΗΠΑ επιπλέον πολεμικά πλοία για την επιβολή του αποκλεισμού.

Οι μάχες εντάθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί κατά τρεις εβδομάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μακρόν από Αθήνα: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ για εσάς
Πολιτική

Μακρόν από Αθήνα: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ για εσάς

«Βόμβες» Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις έως €500 εκατ. από ελέγχους και «πόθεν έσχες»
Οικονομία

«Βόμβες» Βουρλιώτη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις έως €500 εκατ. από ελέγχους και «πόθεν έσχες»

Γιαννακλής (Eurobank): Το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, αλλά υβριδικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γιαννακλής (Eurobank): Το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, αλλά υβριδικό

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μετατοπίζεται προς μοντέλα που κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος
Τεχνολογία

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μετατοπίζεται προς μοντέλα που κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19
Ειδήσεις

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 09:49

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:43

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ