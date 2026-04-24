Γουίτκοφ και Κούσνερ ταξιδεύουν στο Πακιστάν για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους

Ο Στίβ Γουίκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα είναι σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι θα συναντηθούν απευθείας μαζί του.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις αμερικανικές δυνάμεις, μέρος μιας εκτεταμένης εκστρατείας πίεσης για την οικονομική πίεση της Τεχεράνης, «αυξάνεται και γίνεται παγκόσμιος», με 34 πλοία να έχουν ανατραπεί μέχρι στιγμής.

Το USS George H.W. Το αεροπλανοφόρο Μπους έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό, δίνοντας στις ΗΠΑ επιπλέον πολεμικά πλοία για την επιβολή του αποκλεισμού.

Οι μάχες εντάθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί κατά τρεις εβδομάδες.