Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω τεχνικών εργασιών και διεξαγωγής ημιμαραθωνίου

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις:
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Σάββατο 25/04 (07:00 – 12:00):
Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα εκτελούνται αποκλειστικά στο τμήμα «Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος». Οι αλλαγές οφείλονται σε τεχνικές εργασίες στην περιοχή της Γλυφάδας.
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Κυριακή 26/04 (08:00 – 13:30):
Λόγω διεξαγωγής του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, τροποποιούνται τα δρομολόγια ως εξής:
- Στη Γραμμή 6 θα εκτελούνται στο τμήμα «Μουσών – Σύνταγμα – Μουσών».
- Στη Γραμμή 7 θα λειτουργούν δύο επιμέρους τμήματα: «Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας» και «Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη».
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η στάση «Τροκαντερό» δεν θα εξυπηρετείται, ενώ στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση στη Γραμμή 6.
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Από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04 (20:00 έως λήξη κυκλοφορίας):
Τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό το ΣΕΦ και θα πραγματοποιούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας». Οι ρυθμίσεις σχετίζονται με εργασίες της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
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Ακυρώσεις προγραμματισμένων ρυθμίσεων:
Δεν θα εφαρμοστούν τελικά οι πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί για τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 στη Γραμμή 7, οι οποίες σχετίζονταν με εργασίες κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.