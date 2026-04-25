Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω τεχνικών εργασιών και διεξαγωγής ημιμαραθωνίου

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα (25/4) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δίκτυο του Τραμ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, λόγω τεχνικών εργασιών, αλλά και της διεξαγωγής αθλητικής διοργάνωσης. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένες ημέρες που ακολουθούν.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: Σάββατο 25/04 (07:00 – 12:00):

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα εκτελούνται αποκλειστικά στο τμήμα «Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος». Οι αλλαγές οφείλονται σε τεχνικές εργασίες στην περιοχή της Γλυφάδας .

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα εκτελούνται αποκλειστικά στο τμήμα «Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος». Οι αλλαγές οφείλονται σε τεχνικές εργασίες στην περιοχή της . Κυριακή 26/04 (08:00 – 13:30):

Λόγω διεξαγωγής του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου , τροποποιούνται τα δρομολόγια ως εξής: Στη Γραμμή 6 θα εκτελούνται στο τμήμα «Μουσών – Σύνταγμα – Μουσών». Στη Γραμμή 7 θα λειτουργούν δύο επιμέρους τμήματα: «Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας» και «Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη».

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η στάση «Τροκαντερό» δεν θα εξυπηρετείται, ενώ στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση στη Γραμμή 6.

Λόγω διεξαγωγής του , τροποποιούνται τα δρομολόγια ως εξής: Από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04 (20:00 έως λήξη κυκλοφορίας):

Τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό το ΣΕΦ και θα πραγματοποιούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας». Οι ρυθμίσεις σχετίζονται με εργασίες της ΕΥΔΑΠ Πειραιά .

Τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό το και θα πραγματοποιούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας». Οι ρυθμίσεις σχετίζονται με εργασίες της . Ακυρώσεις προγραμματισμένων ρυθμίσεων:

Δεν θα εφαρμοστούν τελικά οι πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί για τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 στη Γραμμή 7, οι οποίες σχετίζονταν με εργασίες κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.