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Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ: Αποχώρησε ο Αραγτσί πριν την άφιξη της αμερικανικής αποστολής
Ειδήσεις
18:02 - 25 Απρ 2026

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ: Αποχώρησε ο Αραγτσί πριν την άφιξη της αμερικανικής αποστολής

Reporter.gr Newsroom
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Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποχώρησε από το Πακιστάν πριν από την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο (25/4).

Ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια δήλωσης του εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης, επισημαίνοντας σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters ότι το Ιράν δεν πρόκειται να δεχτεί «μαξιμαλιστικά αιτήματα» από την πλευρά των ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της Τεχεράνης απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, ενώ η πακιστανική πρωτεύουσα φιλοξενεί μια ακόμη προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Παρότι οι λεπτομέρειες των επαφών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, ο Ιρανός υπουργός είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καθώς και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Kan News, το οποίο επικαλείται πακιστανικές πηγές, η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να φτάσει εντός της ημέρας. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον, εφόσον δεν αρθεί πρώτα ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι οι πακιστανοί διαμεσολαβητές εμφανίζονται απαισιόδοξοι από την πλευρά τους ως προς την προοπτική επιτυχίας των ειρηνευτικών προσπαθειών.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 17:56
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