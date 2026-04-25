ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννη από Δελφούς: Κανένας λόγος ανησυχίας για τον τουρισμό
Πολιτική
16:46 - 25 Απρ 2026

Κεφαλογιάννη από Δελφούς: Κανένας λόγος ανησυχίας για τον τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον τουρισμό», υπογράμμισε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι πιέσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελούν ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινή αντιμετώπιση.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (22–25 Απριλίου), σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Alpha, Αντώνη Σρόιτερ, η Υπουργός τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός παραμένει ώριμος και ανθεκτικός. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που εμπνέει ασφάλεια, κάτι που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανέφερε.

Ερωτηθείσα για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής συγκυρίας, επισήμανε ότι η αύξηση του κόστους μεταφορών και καυσίμων επηρεάζει συνολικά τον ευρωπαϊκό τουρισμό και απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως είπε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διεργασίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται πλέον στην έννοια της «σεζόν», αλλά στη σταδιακή μετάβαση προς ένα μοντέλο 12μηνης λειτουργίας, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Όπως σημείωσε, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με έσοδα 23,6 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 10% από το 2024 και άνοδο αφίξεων περίπου 5%. Η Ελλάδα, σημείωσε, βρίσκεται πλέον μεταξύ των δέκα πιο επισκέψιμων χωρών παγκοσμίως, με τις κύριες αγορές να παραμένουν η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει και η αγορά των ΗΠΑ, η οποία το 2025 κατέλαβε την πέμπτη θέση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προοπτικές από αγορές υψηλής δαπάνης, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση από αυτές τις περιοχές ενδέχεται να ενισχυθεί κυρίως μέσω κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Η ορεινή Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας τουριστικής στρατηγικής

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιωτικός προορισμός. «Το 80% της επικράτειας είναι ορεινό· είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα στην Ευρώπη», σημείωσε, παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό με τίτλο «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο το χρόνο».

«Προωθούμε» είπε «μια ήπια ανάπτυξη κυρίως κρατώντας την αυθεντικότητα». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε υποδομές ορεινού τουρισμού όπως χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια. Όπως είπε, η στόχευση αυτή του Υπουργείου θα αποτυπώνεται και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες από κοινού με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αναφερόμενη στο ζήτημα του εργατικού δυναμικού τόνισε πως στόχος είναι να υπάρξει μία νέα αντίληψη πως η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί μία εποχική εργασία αλλά μία ευκαιρία καριέρας ενώ σημείωσε ότι παράλληλα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των μετακλήσεων.

Διαχείριση πιέσεων σε δημοφιλείς προορισμούς και νέες πολιτικές ισορροπία

«Η Ελλάδα δεν έχει ζητήματα υπερτουρισμού. Έχει ζητήματα πιέσεων σε συγκεκριμένες πολύ δημοφιλείς περιοχές και σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους» σημείωσε η Υπουργός Τουρισμού αναφέροντας παραδείγματα μέτρων που έχουν ληφθεί σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη όπου παρατηρήθηκε το 2024 έκρηξη τουριστών από κρουαζιερόπλοια. Εκεί, τόνισε η ίδια, επιβλήθηκε το τέλος κρουαζιέρας που καταβάλλεται ανά επιβάτη και αποτελεί, όπως είπε, ένα ανταποδοτικό μέτρο που ενισχύει τις τουριστικές υποδομές.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις πιέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σημειώνοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τον περιορισμό των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων και ένα πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας και δυνατότητας ελέγχου των ακινήτων αυτών. «Για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια να ξεχωρίσουμε τι είναι sharing economy και τι επιχειρηματική δραστηριότητα». Όπως τόνισε αυτό θα αποτυπώνεται και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο την επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στις επενδύσεις στον τουρισμό και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και των υποδομών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυροπροστασία: Το 2028 αναμένονται στην Ελλάδα τα δύο πρώτα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair
Ειδήσεις

Πυροπροστασία: Το 2028 αναμένονται στην Ελλάδα τα δύο πρώτα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair

Συνάντηση Δένδια - Βοτρέν: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας
Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Βοτρέν: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας

Ακριβό και αβέβαιο το φετινό καλοκαίρι - «Εκρηκτική» αύξηση στα καύσιμα αεροσκαφών ωθεί εταιρίες σε ακυρώσεις πτήσεων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ακριβό και αβέβαιο το φετινό καλοκαίρι - «Εκρηκτική» αύξηση στα καύσιμα αεροσκαφών ωθεί εταιρίες σε ακυρώσεις πτήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο
Ναυτιλία

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ