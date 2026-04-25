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Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για ισχυρά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ
Ειδήσεις
22:00 - 25 Απρ 2026

Νετανιάχου: Έδωσε εντολή για ισχυρά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή σήμερα (25/4) στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας του (IDF) να πλήξουν με ένταση στόχους της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου, σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. 

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ κατά περιοχών του βόρειου Ισραήλ, αλλά και εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο, μέσα στην ίδια ημέρα.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ συνεχίζει, σύμφωνα με αναφορές, τις καθημερινές επιθέσεις κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στο νότιο Λίβανο, εν μέσω της εκεχειρίας. Η οργάνωση υποστηρίζει από την πλευρά της ότι οι ενέργειές της αποτελούν απάντηση σε παραβιάσεις της συμφωνίας από την ισραηλινή πλευρά.

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