Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Τραυματίας ένας αστυνομικός, συνελήφθη ο δράστης

Ένας άνδρας οπλισμένος με πολλαπλά όπλα όρμησε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου (25/4), πριν «εξουδετερωθεί» από πράκτορες του Secret Service, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφότου απομακρύνθηκε από την εκδήλωση.

Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά «σώθηκε χάρη στο γεγονός ότι φορούσε, προφανώς, ένα πολύ καλό αλεξίσφαιρο γιλέκο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Μόλις μίλησα με τον αστυνομικό και είναι σε εξαιρετική κατάσταση», πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Ο ύποπτος δράστης ταυτοποιήθηκε αργότερα το Σάββατο ως ο Cole Allen από το Torrance της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματούχο επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε για την υπόθεση. Ο ύποπτος είναι 31 ετών, μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή της αίθουσας εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Washington Hilton δευτερόλεπτα μετά τους ήχους πυροβολισμών που ανάγκασαν τους παρευρισκόμενους να πέσουν κάτω από τα τραπέζια τους.

Είπε ότι «πάλεψε σκληρά» για να παραμείνει στο δείπνο, όπου επρόκειτο να μιλήσει για πρώτη φορά ως πρόεδρος, αλλά οι αρχές επιβολής του νόμου τού ζήτησαν να αποχωρήσει μαζί με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ, μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, δημοσίευσε φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τον ύποπτο μετά την ακινητοποίησή του, καθώς και πλάνα ασφαλείας από το περιστατικό.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και όλα τα άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που παρευρίσκονταν «είναι σε άριστη κατάσταση», έγραψε ο πρόεδρος σε ξεχωριστή ανάρτηση αφού έφυγε από την εκδήλωση.

Πρόσθεσε ότι «έχω μιλήσει με όλους τους υπεύθυνους της εκδήλωσης και θα την επαναπρογραμματίσουμε μέσα σε 30 ημέρες».

Στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές για την άμεση αντίδρασή τους.

«Αυτή ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου, που υποτίθεται ότι θα έφερνε κοντά μέλη και των δύο κομμάτων με εκπροσώπους του Τύπου», είπε. «Και κατά κάποιον τρόπο το πέτυχε, γιατί είδα μια αίθουσα απόλυτα ενωμένη. Ήταν, κατά μία έννοια, πολύ όμορφο».

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Πηγή που παρευρισκόταν στην εκδήλωση και ενημερώθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι ένας άνδρας με καραμπίνα πλησίασε τους ανιχνευτές μετάλλων και πυροβολήθηκε από πράκτορες. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε με χειροπέδες.

Σημαντικές λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν ασαφείς. Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Jeanine Pirro, δήλωσε ότι ο ύποπτος θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα (27/4)

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί ακούστηκαν περίπου στις 8:35 μ.μ., από το πίσω μέρος της αίθουσας, ενώ οι παρευρισκόμενοι έτρωγαν το πρώτο πιάτο τους.

Ο Τραμπ, που καθόταν στη σκηνή δίπλα στην Πρώτη Κυρία, περικυκλώθηκε γρήγορα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω από τα τραπέζια.

Βίντεο δείχνει τον πρόεδρο να απομακρύνεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ένοπλοι φρουροί με τακτικό εξοπλισμό και μεγάλα όπλα εμφανίστηκαν στη σκηνή.

Πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βαντς, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντυ Jr.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ήταν ο στόχος του δράστη, ο Τραμπ απάντησε: «Υποθέτω». Πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες.

«Ξέρετε, είναι υπό κράτηση και του κάνουν πολλές ερωτήσεις», είπε.

Ο Τραμπ είχε επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024. Λίγους μήνες αργότερα, ένας άνδρας επιχείρησε να τον δολοφονήσει ενώ έπαιζε γκολφ στο γήπεδό του στο West Palm Beach της Φλόριντα.

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