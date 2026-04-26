5+1 απόπειρες και απειλές κατά Τραμπ: Το χρονικό των επιθέσεων

Το ζήτημα των επιθέσεων κατά του Αμερικανού προέδρου επανήλθε στο προσκήνιο το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, όταν ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο της Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει πολλές φορές θύμα επιθέσεων στη διάρκεια των προεκλογικών του συγκεντρώσεων αλλά των θητειών του με αποτέλεσμα πολύ να αναρωτούνται αν είναι επαρκή τα μέτρα ασφαλείας. Ας δούμε αναλυτικά τις επιθέσεις που έχει δεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

25 Απριλίου 2026: Πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έντονοι θόρυβοι και πληροφορίες για ένοπλο προκάλεσαν πανικό, οδηγώντας στην άμεση απομάκρυνση του προεδρικού ζεύγους. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, ένας άνδρας οπλισμένος με πολλαπλά όπλα επιχείρησε να περάσει από σημείο ελέγχου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ωστόσο συνελήφθη εγκαίρως από τις αρχές. Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ένας πράκτορας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του μετά το συμβάν, τόνισε ότι η δημοκρατία δέχεται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν προτίθεται να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ξανά σύντομα. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει επίσημα το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας.

Σεπτέμβριος 2024: Απειλή σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το 2024 στο West Palm Beach της Φλόριντα, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απέτρεψαν πιθανή απόπειρα δολοφονίας ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε γήπεδο γκολφ. Ένοπλος εντοπίστηκε κρυμμένος σε θάμνους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ανοίξουν πυρ προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

Ο ύποπτος, Ράιαν Γουέσλι Ράουθ, διέφυγε προσωρινά αλλά συνελήφθη αργότερα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το περιστατικό επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο επιφυλακής των αρχών μετά προηγούμενες απειλές.

13 Ιουλίου 2024: Απόπειρα δολοφονίας σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια

Η πιο σοβαρή επίθεση καταγράφηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Butler της Πενσυλβάνια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ προς τη σκηνή. Ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, ενώ ένας πολίτης έχασε τη ζωή του.

Ο δράστης, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς, εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Το FBI χαρακτήρισε την επίθεση ως απόπειρα δολοφονίας, εκτιμώντας ότι έδρασε μόνος. Το γεγονός προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε ενδελεχείς έρευνες για κενά στην ασφάλεια.

5 Νοεμβρίου 2016: Συναγερμός στο Ρίνο

Λίγο πριν τις εκλογές του 2016, συναγερμός σήμανε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ρίνο, όταν ακούστηκε η λέξη «όπλο». Ο Τραμπ απομακρύνθηκε άμεσα από τη σκηνή, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πραγματική απειλή.

18 Ιουνίου 2016: Απόπειρα αρπαγής όπλου στο Λας Βέγκας

Σε άλλη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας, Βρετανός πολίτης επιχείρησε να αφαιρέσει το όπλο αστυνομικού, με σκοπό –όπως ομολόγησε– να επιτεθεί στον Τραμπ. Συνελήφθη άμεσα, καταδικάστηκε και στη συνέχεια απελάθηκε.

12 Μαρτίου 2016: Εισβολή στη σκηνή στο Οχάιο

Στο Ντέιτον του Οχάιο, ένας άνδρας έτρεξε προς τη σκηνή κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τραμπ. Αν και δεν έφερε όπλο, το περιστατικό θεωρήθηκε σοβαρή απειλή, με τον δράστη να συλλαμβάνεται και να τιμωρείται.