Λευκός Οίκος: Επανεξετάζει την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ μετά το συμβάν με πυροβολισμούς

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος εξακολουθούν να στηρίζουν την ηγεσία της U.S. Secret Service μετά τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Η Γουέλς αναμένεται να συναντηθεί στις αρχές της εβδομάδας με στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να συζητήσουν «πρωτόκολλα και πρακτικές» για μεγάλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Τραμπ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Η συνάντηση θα εξετάσει την αντίδραση των αρχών στο περιστατικό του Σαββάτου και θα αξιολογήσει «κάθε πιθανό μέτρο» για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε μελλοντικές εκδηλώσεις, πρόσθεσε ο ίδιος.