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Λευκός Οίκος: Επανεξετάζει την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ μετά το συμβάν με πυροβολισμούς
Ειδήσεις
16:25 - 27 Απρ 2026

Λευκός Οίκος: Επανεξετάζει την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ μετά το συμβάν με πυροβολισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουέλς, θα πραγματοποιήσει συνάντηση αυτή την εβδομάδα με θέμα την ασφάλεια του προέδρου, μετά από πυροβολισμούς κοντά σε συγκέντρωση δημοσιογράφων και αξιωματούχων της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα 27/4.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος εξακολουθούν να στηρίζουν την ηγεσία της U.S. Secret Service μετά τους πυροβολισμούς έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Γουέλς αναμένεται να συναντηθεί στις αρχές της εβδομάδας με στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να συζητήσουν «πρωτόκολλα και πρακτικές» για μεγάλες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Τραμπ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η συνάντηση θα εξετάσει την αντίδραση των αρχών στο περιστατικό του Σαββάτου και θα αξιολογήσει «κάθε πιθανό μέτρο» για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε μελλοντικές εκδηλώσεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 16:47
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