Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών

Κατά την ομιλία του σε σύνοδο δημάρχων στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Bloomberg Philanthropies, ο Ισπανός πρωθυπουργός προέτρεψε τις τοπικές αρχές να συνεχίσουν να στηρίζουν όλους τους κατοίκους τους, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής τους ή την εθνική τους προέλευση.

Μαζική διαδικασία νομιμοποίησης

Από τον Απρίλιο, η Ισπανία έχει θέσει σε εφαρμογή μια εκτεταμένη διαδικασία, μέσω της οποίας η κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου 500.000 άνθρωποι που διαμένουν ήδη στη χώρα χωρίς χαρτιά θα αποκτήσουν άδεια παραμονής.

Η πρωτοβουλία αυτή διαφοροποιεί τη χώρα από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες κινούνται προς πιο αυστηρές πολιτικές, με έμφαση στις απελάσεις και στους περιορισμούς για τους παράτυπους μετανάστες. Παράλληλα, ο Σάντσεθ δέχεται έντονη πολιτική πίεση από το Λαϊκό Κόμμα και το Vox, που ζητούν περιορισμό της μετανάστευσης.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια των «πόλεων-καταφυγίων», υπογραμμίζοντας ότι αυτές αντιστέκονται σε πιέσεις από ισχυρά κέντρα εξουσίας και λειτουργούν ως η πρώτη γραμμή υποδοχής για ανθρώπους που έχουν ανάγκη προστασίας.

Ανάπτυξη με παράλληλες πιέσεις

Τα τελευταία χρόνια, η ισπανική οικονομία εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δύναμη ανάπτυξης στην ευρωζώνη, με βασικούς μοχλούς τη μετανάστευση, τον τουρισμό και το σχετικά χαμηλό ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για φέτος, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά μόλις 0,9% για το σύνολο της ευρωζώνης.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση της ανεργίας στο 10,83%, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 2020, γεγονός που υποδηλώνει επιδείνωση της αγοράς εργασίας υπό την επίδραση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Παράλληλα, η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί με τον προϋπολογισμό του 2023, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για νέο δημοσιονομικό σχέδιο, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και έντονη πόλωση.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές έχουν οριστεί για το 2027, αλλά προηγούνται σημαντικές περιφερειακές αναμετρήσεις, με πρώτη αυτή της Ανδαλουσία τον Μάιο, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανή διατήρηση της εξουσίας από τη δεξιά παράταξη.

Στέγαση στο προσκήνιο

Το στεγαστικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα που δέχονται αυξημένες πληθυσμιακές πιέσεις λόγω μετανάστευσης και εσωτερικής κινητικότητας εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, το έλλειμμα κατοικιών στη χώρα φτάνει περίπου τις 700.000. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 21 Απριλίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα εθνικό σχέδιο στέγασης ύψους 7 δισ. ευρώ έως το 2030, με τη χρηματοδότηση να κατανέμεται κατά 60% στο κράτος και 40% στις περιφέρειες.

Το θέμα της στέγασης έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στην αριστερά, που διατηρεί τον έλεγχο σε εθνικό επίπεδο και σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη, και τη δεξιά, η οποία κυριαρχεί στη Μαδρίτη και στις περισσότερες περιφερειακές διοικήσεις.