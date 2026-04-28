ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποχώρηση ΗΑΕ από τον OPEC: Τι σημαίνει για το μέλλον του Οργανισμού και τις τιμές πετρελαίου
Ειδήσεις
23:30 - 28 Απρ 2026

Αποχώρηση ΗΑΕ από τον OPEC: Τι σημαίνει για το μέλλον του Οργανισμού και τις τιμές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αποδυναμώσει την επιρροή του οργανισμού και ειδικά της Σαουδικής Αραβίας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, μια εξέλιξη που ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στις τιμές μακροπρόθεσμα.

Τα ΗΑΕ αποτελούσαν το δεύτερο πιο ισχυρό μέλος του OPEC μετά τη Σαουδική Αραβία. Ήταν από τις λίγες χώρες που διέθεταν σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, δηλαδή δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή σε περιόδους κρίσης, επηρεάζοντας έτσι τις τιμές και εξισορροπώντας την αγορά.

Συνολικά, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ ελέγχουν την πλειονότητα της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η οποία ξεπερνά τα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που τους καθιστά καθοριστικούς παίκτες σε περιόδους αναταραχής.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αφαιρεί έναν από τους βασικούς πυλώνες που επέτρεπαν στον OPEC να ρυθμίζει αποτελεσματικά την αγορά, καθιστώντας το καρτέλ «δομικά πιο αδύναμο», σύμφωνα με αναλυτές.

Παράλληλα, πρόκειται για πλήγμα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς περιορίζεται η δυνατότητά της να διαχειρίζεται και να επιβάλλει πειθαρχία στο εσωτερικό του οργανισμού. Αν και το Ριάντ διατηρεί ισχυρή επιρροή χάρη στη δική του παραγωγική ισχύ, η απουσία των ΗΑΕ μειώνει το συνολικό βάρος του OPEC.

Η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν έρχεται έπειτα από εβδομάδες εντάσεων με το Ιράν, επίσης μέλος του OPEC, το οποίο έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου των Εμιράτων και απειλώντας την οικονομική τους βάση.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΑΕ δεν συνέδεσε επίσημα την αποχώρηση με τη σύγκρουση. Ο υπουργός Ενέργειας Σουχάιλ αλ Μαζρουΐ δήλωσε ότι η χρονική στιγμή επιλέχθηκε ώστε να περιοριστεί η αναστάτωση για τα υπόλοιπα μέλη.

Βραχυπρόθεσμα, η αποχώρηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην αγορά, ιδιαίτερα όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Οι τιμές του πετρελαίου άλλωστε δεν αντέδρασαν έντονα στην ανακοίνωση.

Μακροπρόθεσμα όμως, η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πτωτικές πιέσεις στις τιμές, καθώς αποδυναμώνεται η συνοχή μεταξύ των παραγωγών, η οποία είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της υπερπροσφοράς.

Τα ΗΑΕ επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγική τους πολιτική, με στόχο να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους στα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027, χωρίς τους περιορισμούς του OPEC.

Επιπλέον, τα Εμιράτα εδώ και χρόνια εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις περικοπές παραγωγής που προωθεί η Σαουδική Αραβία για τη στήριξη των τιμών, ενώ παρακολουθούν άλλες χώρες, όπως το Ιράκ και η Ρωσία, να υπερβαίνουν συστηματικά τα όρια παραγωγής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι όταν λήξει η κρίση με το Ιράν και αποκατασταθεί η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα ΗΑΕ θα αυξήσουν την παραγωγή τους στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, αξιοποιώντας πλήρως την εφεδρική τους ικανότητα.

Η αγορά ενδέχεται στο μέλλον να στερηθεί τη δυνατότητα του OPEC —και κυρίως της Σαουδικής Αραβίας— να συγκρατεί τις τιμές σε περιόδους χαμηλής ζήτησης και υψηλής προσφοράς.

Τέλος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η απόφαση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο μεγαλύτερης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα ΗΑΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον OPEC κατά περίπτωση, όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 23:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο
Εμπορεύματα

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ