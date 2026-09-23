Πετρέλαιο: Κοντά σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι τιμές – «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ εξετάζουν οι ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων, καθώς η βελτίωση της προσφοράς αργού από τον Περσικό Κόλπο άσκησε πιέσεις στην αγορά. Την ίδια ώρα, τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ κατέγραψαν νέο ρεκόρ, εν μέσω ανησυχιών για πιθανό περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούν κατά 0,19%, στα 99,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει βουτιά 0,89%, στα 89,71 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το premium του ευρωπαϊκού gasoil χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έναντι των συμβολαίων Brent εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό, περίπου στα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι στηρίζει την ιδέα επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ, με στόχο τη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ λόγω της παγκόσμιας έλλειψης προσφοράς.

Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει διαταράξει την προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

«Το Brent στηρίζεται από την εκτίναξη των τιμών του gasoil, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ μπορεί να επιβάλουν απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα έκανε ελάχιστα για την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών ενέργειας και θα μπορούσε να επιδεινώσει τις διαταραχές στην προσφορά και την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν δεχθεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα λόγω της αύξησης της προσφοράς από τον Κόλπο, αλλά και των προσδοκιών για διπλωματικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα μπορούσε να «εξολοθρεύσει» το Ιράν, δήλωσε όμως παράλληλα ότι οι απεσταλμένοι του είχαν «παραγωγικές συνομιλίες» με Ιρανούς μεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η μόνη είδηση που αξίζει να εστιάσουμε από την πλευρά των χαμηλότερων τιμών είναι η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας», πρόσθεσε ο Hansen.

Η Σαουδική Αραβία επανέφερε την Τρίτη σε λειτουργία τον αγωγό Ανατολής-Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Επιθέσεις με drones, για τις οποίες το Ριάντ έχει κατηγορήσει ιρακινές πολιτοφυλακές, είχαν αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού στις 11 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τις φορτώσεις αργού από το λιμάνι Γιανμπού.

Την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία προσέφερε επίσης περισσότερες ποσότητες πετρελαίου σε ασιατικά διυλιστήρια, με φόρτωση από σημεία εκτός των στενών του Ορμούζ.

Και το Ιράκ αυξάνει τις εξαγωγές πετρελαίου. Ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας δήλωσε την Τρίτη ότι οι εξαγωγές ξεπερνούν τα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως και ότι αναμένεται να αυξηθούν μέσω Τουρκίας σε περισσότερα από 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για βελτίωση της προσφοράς, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον οι ΗΠΑ μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου άσκησαν τα στοιχεία της βιομηχανίας, σύμφωνα με τα οποία τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αντίθετα μείωση των αποθεμάτων. Τα επίσημα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) αναμένονται στις 10:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (17:30 ώρα Ελλάδας).

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου συνεχίζουν την πτωτική τος πορεία το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9), υποχωρώντας κατά 1,8% στα 72,020 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,54% στα 4.352,7 δολάρια η ουγγιά, ενώ πτωτικά κινείται και το ασήμι κατά 1,26% στα 65,69 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,20% στα 6,82 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες, το δολάριο κερδίζει 0,36% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1408 δολάρια ανά ευρώ. Ενίσχυση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,49% με την ισοτιμία στα 1,3279 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ελαφρώς αποδυναμωμένη κατά 0,13% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8592 λίρα προς ευρώ.