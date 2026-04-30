Τραμπ κατά Κίμελ: Νέο αίτημα στο ABC για απόλυση του μετά το σχόλιο για τη Μελάνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέρχεται με νέο αίτημα προς το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ζητώντας την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, μετά από σχόλια που έκανε ο τελευταίος στην εκπομπή του για την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το ABC «δίκτυο ψευδών ειδήσεων» και έθεσε εκ νέου ζήτημα απόλυσης του Κίμελ, υποστηρίζοντας ότι ο παρουσιαστής «δεν είναι αστείος» και ότι παρουσιάζει μία από τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Παράλληλα, τόνισε ότι «θα ήταν καλό να συμβεί σύντομα» η απομάκρυνσή του.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο σατιρικού σχολίου του Κίμελ, το οποίο αφορούσε τη Μελάνια Τραμπ και προκάλεσε αντιδράσεις. Στο συγκεκριμένο σκετς, ο παρουσιαστής είχε κάνει αναφορά με χιουμοριστική διάθεση στη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού, κάτι που ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως.

Λίγες ημέρες μετά τη μετάδοση της εκπομπής, σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκός Οίκος, γεγονός που ενέτεινε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια της πολιτικής σάτιρας και της ρητορικής στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά το περιστατικό, τόσο ο Ντόναλντ όσο και η Μελάνια Τραμπ κάλεσαν το ABC να λάβει μέτρα κατά του παρουσιαστή, κατηγορώντας τον ότι συμβάλλει σε κλίμα έντασης. Από την πλευρά της, η Εθνική Ένωση Θρησκευτικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (NRB) υπέβαλε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), ζητώντας διερεύνηση για το αν οι δηλώσεις του Κίμελ παραβιάζουν κανονισμούς περί υποκίνησης βίας.

Η FCC, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από το ABC να υποβάλει αίτηση πρόωρης ανανέωσης των αδειών εκπομπής του έως τις 28 Μαΐου, στο πλαίσιο ευρύτερης εξέτασης ζητημάτων συμμόρφωσης και προηγούμενων ερευνών για πολιτικές εταιρικής συμπερίληψης.

Ο Τζίμι Κίμελ, απαντώντας μέσα από την εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!», υποστήριξε ότι το σχόλιό του είχε σατιρικό χαρακτήρα και δεν συνιστούσε σε καμία περίπτωση προτροπή σε βία. Παράλληλα, εξέφρασε συμπάθεια προς τον πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, κάνοντας λόγο για «τραυματική εμπειρία».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής επανέλαβε τη θέση του κατά της ρητορικής μίσους και της βίας, επισημαίνοντας ωστόσο με αιχμηρό τόνο ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.