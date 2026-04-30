ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ κατά Κίμελ: Νέο αίτημα στο ABC για απόλυση του μετά το σχόλιο για τη Μελάνια
Ειδήσεις
18:37 - 30 Απρ 2026

Τραμπ κατά Κίμελ: Νέο αίτημα στο ABC για απόλυση του μετά το σχόλιο για τη Μελάνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέρχεται με νέο αίτημα προς το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ζητώντας την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, μετά από σχόλια που έκανε ο τελευταίος στην εκπομπή του για την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το ABC «δίκτυο ψευδών ειδήσεων» και έθεσε εκ νέου ζήτημα απόλυσης του Κίμελ, υποστηρίζοντας ότι ο παρουσιαστής «δεν είναι αστείος» και ότι παρουσιάζει μία από τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Παράλληλα, τόνισε ότι «θα ήταν καλό να συμβεί σύντομα» η απομάκρυνσή του.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο σατιρικού σχολίου του Κίμελ, το οποίο αφορούσε τη Μελάνια Τραμπ και προκάλεσε αντιδράσεις. Στο συγκεκριμένο σκετς, ο παρουσιαστής είχε κάνει αναφορά με χιουμοριστική διάθεση στη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού, κάτι που ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως.

Λίγες ημέρες μετά τη μετάδοση της εκπομπής, σημειώθηκε περιστατικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκός Οίκος, γεγονός που ενέτεινε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια της πολιτικής σάτιρας και της ρητορικής στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά το περιστατικό, τόσο ο Ντόναλντ όσο και η Μελάνια Τραμπ κάλεσαν το ABC να λάβει μέτρα κατά του παρουσιαστή, κατηγορώντας τον ότι συμβάλλει σε κλίμα έντασης. Από την πλευρά της, η Εθνική Ένωση Θρησκευτικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (NRB) υπέβαλε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), ζητώντας διερεύνηση για το αν οι δηλώσεις του Κίμελ παραβιάζουν κανονισμούς περί υποκίνησης βίας.

Η FCC, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από το ABC να υποβάλει αίτηση πρόωρης ανανέωσης των αδειών εκπομπής του έως τις 28 Μαΐου, στο πλαίσιο ευρύτερης εξέτασης ζητημάτων συμμόρφωσης και προηγούμενων ερευνών για πολιτικές εταιρικής συμπερίληψης.

Ο Τζίμι Κίμελ, απαντώντας μέσα από την εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!», υποστήριξε ότι το σχόλιό του είχε σατιρικό χαρακτήρα και δεν συνιστούσε σε καμία περίπτωση προτροπή σε βία. Παράλληλα, εξέφρασε συμπάθεια προς τον πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, κάνοντας λόγο για «τραυματική εμπειρία».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής επανέλαβε τη θέση του κατά της ρητορικής μίσους και της βίας, επισημαίνοντας ωστόσο με αιχμηρό τόνο ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ