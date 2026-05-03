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Κίνα: Απορρίπτει τις αμερικανικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
09:53 - 03 Μάι 2026

Κίνα: Απορρίπτει τις αμερικανικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Η κινεζική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πέντε κινεζικές εταιρείες, οι οποίες κατηγορούνται για αγορές ιρανικού πετρελαίου. Σημειώνεται ότι το Πεκίνο υπογράμμισε τη θέση αυτή χθες (02/05), σε μια περίοδο που η Κίνα αποτελεί βασικό εισαγωγέα πετρελαίου από το Ιράν.

Πιο αναλυτικά, το τελευταίο διάστημα, η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τα περιοριστικά μέτρα κατά κινεζικών διυλιστηρίων, επιδιώκοντας να περιορίσει τα οικονομικά έσοδα της Τεχεράνης. Τα διυλιστήρια αυτά προμηθεύονται ιρανικό αργό σε χαμηλότερες τιμές, γεγονός που τα καθιστά στόχο των αμερικανικών κυρώσεων.

Σε σχετική οδηγία, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου τονίζει ότι τα αμερικανικά μέτρα δεν πρέπει να αναγνωρίζονται, να εφαρμόζονται ή να τηρούνται. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, οι κυρώσεις αυτές περιορίζουν αδικαιολόγητα τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες κινεζικών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες και παραβιάζουν τόσο το διεθνές δίκαιο, όσο και βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων.

Η κινεζική πλευρά επαναλαμβάνει ότι αντιτίθεται σταθερά σε μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και δεν διαθέτουν νομική βάση στο διεθνές δίκαιο.

Ειδικότερα, η οδηγία αφορά τρεις εταιρείες που εδρεύουν στην επαρχία Σαντόνγκ -Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical και Shandong Shengxing Chemical- καθώς και δύο ακόμη επιχειρήσεις από άλλες περιοχές της χώρας: τη Hengli Petrochemical στη Νταλιάν και την Xinhai Chemical Group στην επαρχία Χεμπέι.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων σε ακόμη μία κινεζική εταιρεία, κατηγορώντας την ότι εισήγαγε δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντικά έσοδα για την Ισλαμική Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd., δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου.

Επισημαίνεται ότι οι τελευταίες εξελίξεις σημειώνονται ενώ συνεχίζεται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου.

Τέλος, αναμένεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Κίνα μέσα στον μήνα για συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/05/2026 - 09:55
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