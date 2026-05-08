Ρούμπιο: Εντός της μέρας αναμένουμε την απάντηση του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε σήμερα (8/5) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ιρανική πλευρά θα ανταποκριθεί με μια «σοβαρή πρόταση».

Πιο αναλυτικά, ο ίδιος, μιλώντας σε άτυπη ενημέρωση Τύπου στη Ρώμη μετά τη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ανέφερε ότι «θα πρέπει να έχουμε κάποια απάντηση σήμερα», προσθέτοντας ωστόσο πως μέχρι λίγο πριν δεν είχε ληφθεί καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι το ιρανικό σύστημα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και δυσλειτουργία, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να λειτουργεί ως εμπόδιο στη λήψη αποφάσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει η απάντηση της Τεχεράνης να αποτελέσει βάση για μια ουσιαστική και σοβαρή διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος επίσης σε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, έκανε λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επιχειρεί να δημιουργήσει ή να οργανώσει υπηρεσία ελέγχου της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «πολύ σοβαρό ζήτημα» και «απαράδεκτη».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν με το Ιράν για τη Χεζμπολάχ, αποδίδοντας την αστάθεια στον Λίβανο στη δράση της οργάνωσης, την οποία χαρακτήρισε υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη.

Όπως είπε, η Ουάσινγκτον επιθυμεί να ενισχύσει και να εξοπλίσει την κυβέρνηση του Λιβάνου ώστε να αντιμετωπίσει την απειλή της Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι και η Ιταλία θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια.

Τόνισε επίσης ότι, παρά τα πλήγματα στην ηγεσία της, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητες πρόκλησης ζημιάς, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το συγκεκριμένο ζήτημα και πως ο Λίβανος πρέπει να διοικείται αποκλειστικά από την κυβέρνησή του, χωρίς την παρουσία ένοπλων οργανώσεων στο εσωτερικό του.

Τέλος, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πρόθυμες να διαδραματίσουν ρόλο διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εφόσον αυτή η προσπάθεια αποδειχθεί παραγωγική, προειδοποιώντας όμως ότι δεν θα συνεχίσουν να επενδύουν χρόνο αν δεν υπάρξει πρόοδος.

Όσον αφορά την Ταϊβάν, σημείωσε ότι το ζήτημα πιθανότατα θα τεθεί κατά την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν.