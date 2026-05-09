Ο Τραμπ ξεμπλοκάρει το Scotch — Νέες προοπτικές για την αγορά επενδύσεων σε ουίσκι

Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τον δασμό 10% στις εισαγωγές σκωτσέζικου ουίσκι στις ΗΠΑ φέρνει σημαντική ανακούφιση στη βιομηχανία του Scotch και δημιουργεί νέες προσδοκίες σε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη αγορά: τις επενδύσεις σε βαρέλια ουίσκι (cask investing).

Σύμφωνα με το CNBC, η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης αφορά την αγορά ενός δρύινου βαρελιού γεμάτου με Scotch whisky, το οποίο ωριμάζει για 10 έως 20 χρόνια πριν μεταπωληθεί με στόχο το κέρδος. Τα βαρέλια μπορούν να αγοραστούν είτε αμέσως μετά την απόσταξη είτε σε μεταγενέστερο στάδιο ωρίμανσης, μέσω εξειδικευμένων brokers ή ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ αποστακτηρίων και εμπόρων.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί τον σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό για το Scotch, με αξία που αγγίζει τα 933 εκατ. λίρες το 2025, σύμφωνα με την Scotch Whisky Association. Η κατάργηση των δασμών αναμένεται να μειώσει το κόστος και τα εμπόδια για εισαγωγείς και διανομείς, ενώ ενισχύει τη διεθνή εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Ο Τζον Κένεντι, διευθύνων σύμβουλος της Decant Index, εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα ευνοήσει κυρίως τα premium και συλλεκτικά Scotch. Όπως σημειώνει, οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν διαχρονικά μεγάλη ζήτηση για παλαιωμένα και πολυτελή ουίσκι, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη ρευστότητα και τις αποτιμήσεις των ώριμων βαρελιών τα επόμενα χρόνια.

Παρά τη θετική δυναμική, η αγορά cask investing παραμένει ιδιαίτερα ασταθής και υψηλού ρίσκου. Σε αντίθεση με μετοχές ή εμπορεύματα, τα βαρέλια Scotch δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένο χρηματιστήριο ούτε εποπτεύονται από τη βρετανική χρηματοοικονομική αρχή FCA. Οι τιμές καθορίζονται κυρίως από τη σπανιότητα, τη φήμη του αποστακτηρίου, την ηλικία και τη ζήτηση στη δευτερογενή αγορά.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η συνολική αγορά Scotch έχει υποχωρήσει σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Whiskystats, ο δείκτης των 500 πιο εμπορεύσιμων σκωτσέζικων ουίσκι έχει χάσει σχεδόν 30% της αξίας του. Ωστόσο, η άρση των δασμών φαίνεται να αναπτερώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, κάτι που αποτυπώθηκε και στην άνοδο της μετοχής της Diageo — ιδιοκτήτριας brands όπως Johnnie Walker, Bell’s και Talisker — μετά τις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι επενδύσεις σε βαρέλια ξεκινούν περίπου από 2.000 λίρες για νεότερα αποστάγματα μικρότερων αποστακτηρίων, ενώ βαρέλια από ιστορικά ονόματα όπως Macallan, Dalmore και Springbank μπορούν να κοστίσουν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Παράλληλα, υπάρχουν και τεχνικοί κίνδυνοι. Περίπου 2% του περιεχομένου εξατμίζεται κάθε χρόνο κατά την ωρίμανση — το λεγόμενο “angels’ share”. Αν η περιεκτικότητα σε αλκοόλ πέσει κάτω από 40%, το προϊόν χάνει το δικαίωμα να ονομάζεται Scotch whisky.

Η Scotch Whisky Association προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο απάτης και για την έλλειψη διαφάνειας στην αγορά. Δεν υπάρχει επίσημη λίστα τιμών ούτε εγγυημένος μηχανισμός μεταπώλησης, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις αυτές κατάλληλες μόνο για επενδυτές με υψηλή ανοχή στον κίνδυνο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.