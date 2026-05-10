ΗΠΑ: Στροφή-έκπληξη στην AI ασφάλεια ενόψει κρίσιμων συνομιλιών με την Κίνα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται έτοιμη να αναδιαμορφώσει την αμερικανική προσέγγιση στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενόψει του ταξιδιού του προέδρου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα αναφέρει το Axios.

Οι εξελίξεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο ο Λευκός Οίκος του Τραμπ θα διαχειριστεί τη διάδοση των πιο προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.

Παράλληλα, εμφανίζονται νέες αναφορές για πιθανό συντονισμό μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα στον τομέα της AI, ένδειξη ότι καμία πλευρά δεν επιθυμεί μια επικίνδυνη κούρσα ανταγωνισμού.

Τι φαίνεται να αλλάζει

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση που μέχρι σήμερα έδινε έμφαση στην ταχεία ανάπτυξη της AI αρχίζει να αναγνωρίζει ότι ίσως χρειάζονται περισσότερες δικλείδες ασφαλείας απ’ ό,τι αρχικά θεωρούσε και ότι πιθανόν δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι εξετάζονται εκτελεστικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των πιο ισχυρών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, ΗΠΑ και Κίνα εξετάζουν το ενδεχόμενο επίσημων συνομιλιών για την AI, θέμα που ενδέχεται να τεθεί και στη σύνοδο στο Πεκίνο μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal.

Τι δηλώνει ο Λευκός Οίκος για τα μοντέλα ΑΙ

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Kevin Hassett, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει διαδικασία εποπτείας για νέα μοντέλα AI, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζει η Food and Drug Administration για τα νέα φάρμακα.

«Εξετάζουμε πιθανώς ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα δίνει σαφή οδικό χάρτη για το πώς μελλοντικά συστήματα AI, τα οποία ενδέχεται να δημιουργούν ευπάθειες, θα περνούν από διαδικασία ελέγχου ώστε να κυκλοφορούν μόνο αφού αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή, όπως συμβαίνει με τα φάρμακα της FDA», δήλωσε στο Fox Business.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Susie Wiles, τόνισε επίσης σε ανάρτησή της ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να «επιλέξει νικητές και ηττημένους» στον χώρο της AI και της κυβερνοασφάλειας, αλλά να διασφαλίσει ότι «η καλύτερη και ασφαλέστερη τεχνολογία θα αναπτυχθεί γρήγορα απέναντι σε κάθε απειλή».

Αλλαγές και στη ρητορική

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η έμφαση πλέον δίνεται όλο και περισσότερο στην «ασφάλεια», σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις της κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τοποθέτηση του αντιπροέδρου JD Vance στη σύνοδο AI Action Summit στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε δηλώσει πως «το μέλλον της AI δεν θα κερδηθεί με υπερβολικές ανησυχίες για την ασφάλεια».

Οι πιθανές κινήσεις πριν το ταξίδι στην Κίνα

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, εξετάζονται διάφορες εκτελεστικές παρεμβάσεις πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, αν και τίποτα δεν θεωρείται ακόμη οριστικό.

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται περιλαμβάνονται:

πρωτοβουλίες για την AI και την κυβερνοασφάλεια, κανόνες για τη δοκιμή και ανάπτυξη νέων μοντέλων AI, πιθανές διαδικασίες αδειοδότησης ή έγκρισης σχετικά με περιορισμούς που μπορούν να επιβάλλουν οι πάροχοι AI στη χρήση των συστημάτων τους από το κράτος.

Παράλληλα, οι Google, xAI και Microsoft υπέγραψαν συμφωνίες προληπτικών δοκιμών με το Center for AI Standards and Innovation, ενώ συνεχίζονται και συνεργασίες με τις Anthropic και OpenAI.

Πρόκειται, όντως, για αλλαγή; - Οι επιφυλάξεις

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την ασφάλεια στην πολιτική της για την AI.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής πρόκειται περισσότερο για εσωτερική συζήτηση παρά για ξεκάθαρη αλλαγή πολιτικής.

Ο αναλυτής Vivek Chilukuri σημείωσε ότι η πραγματική δοκιμασία θα έρθει όταν κάποια εταιρεία προχωρήσει στην κυκλοφορία νέου μοντέλου AI παρά τις πιθανές ανησυχίες της κυβέρνησης για ζητήματα ασφαλείας.

Πρώην στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση «φαίνεται να ανησύχησε μετά το Mythos και να συνειδητοποίησε ότι ίσως χρειάζεται να κάνει κάτι, όμως το ερώτημα είναι τι ακριβώς νέο σχεδιάζει».