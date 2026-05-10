Η φρενίτιδα των chips: Ιστορικό ράλι 3,8 τρισ. δολαρίων στις αγορές

Σε φάση έντονης ανόδου που παραπέμπει σε «melt-up» φαίνεται να βρίσκεται η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών, με τη συνολική χρηματιστηριακή αξία του κλάδου να έχει ενισχυθεί κατά περίπου 3,8 τρισ. δολάρια μέσα στις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η ανοδική δυναμική δεν περιορίζεται πλέον στους εξειδικευμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έχει επεκταθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, όπως οι παραδοσιακές CPU και τα τσιπ μνήμης, δημιουργώντας ένα γενικευμένο ράλι στον κλάδο.

Ενδεικτικά, η μετοχή της Intel καταγράφει άνοδο 239% από τις αρχές του έτους, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά για πρώτη φορά εδώ και 26 χρόνια, ενώ η Sandisk εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 558%. Ο δείκτης ημιαγωγών PHLX σημείωσε την ισχυρότερη εξαεβδομαδιαία επίδοσή του από την περίοδο της φούσκας των dot-com, αποτυπώνοντας τη δυναμική της αγοράς.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν μαζικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη ώθηση δίνεται από την ανάπτυξη των λεγόμενων «agentic AI» συστημάτων, τα οποία λειτουργούν συνεχώς και απαιτούν πολλαπλάσια υπολογιστικά resources, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για διαθέσιμη ισχύ.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson, Τζόναθαν Κόφσκι, κάνει λόγο για «πρωτοφανή κερδοφορία για τους κατασκευαστές», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τρέχουσα συγκυρία διαφοροποιείται από προηγούμενους κύκλους ανόδου, καθώς συνοδεύεται από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και αυξημένα εταιρικά κέρδη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Micron Technology, η οποία εκτιμάται ότι θα εμφανίσει λειτουργικά κέρδη ύψους 77 δισ. δολαρίων φέτος, σημειώνοντας θεαματική αναστροφή σε σχέση με τις ζημίες του 2023, καθώς η ζήτηση για προϊόντα μνήμης υπερβαίνει σταθερά την προσφορά.

Παρά τη ραγδαία άνοδο, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αποτιμήσεις σε αρκετές εταιρείες του κλάδου παραμένουν σε σχετικά συγκρατημένα επίπεδα. Η Ντενίζ Τσίσολμ της Fidelity Investments τονίζει ότι η ιδιαιτερότητα της περιόδου έγκειται στην ένταση της κερδοφορίας, η οποία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Από την πλευρά του, ο επενδυτής Πίτερ Φάινμπεργκ χαρακτηρίζει την εικόνα της αγοράς «σχεδόν σουρεαλιστική», εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τη διάρκεια του ράλι, σημειώνοντας ότι οι φάσεις έντονης ευφορίας συχνά πλησιάζουν στο τέλος τους όταν η αισιοδοξία γίνεται καθολική.