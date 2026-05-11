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Τραμπ: «Ρίχνει» στο τραπέζι αναστολή φόρου βενζίνης για ανακούφιση των καταναλωτών
Ειδήσεις
20:10 - 11 Μάι 2026

Τραμπ: «Ρίχνει» στο τραπέζι αναστολή φόρου βενζίνης για ανακούφιση των καταναλωτών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη στις ΗΠΑ, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 18 σεντς ανά γαλόνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών για συγκράτηση των τιμών των καυσίμων.

Μιλώντας στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το μέτρο θα μπορούσε να έχει προσωρινό χαρακτήρα, με επαναφορά του φόρου όταν οι τιμές υποχωρήσουν. «Θα καταργήσουμε τον φόρο για ένα διάστημα και όταν η τιμή πέσει θα τον επαναφέρουμε σταδιακά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο πακέτου στήριξης προς τις αεροπορικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παρά την αύξηση του κόστους καυσίμων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει ήδη σενάρια προσωρινής αναστολής του φόρου, ενώ αντίστοιχες κινήσεις συζητούνται και σε επίπεδο Πολιτειών, με την Ιντιάνα, το Κεντάκι και τη Τζόρτζια να προωθούν μειώσεις φόρων στα καύσιμα.

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν κινηθεί ανοδικά το τελευταίο διάστημα, καθώς η ενεργειακή αγορά επηρεάζεται από τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 4,52 δολάρια ανά γαλόνι.

Το οικονομικό επιτελείο της Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με βασικό ζητούμενο τη μείωση της πίεσης προς τους καταναλωτές χωρίς να διαταραχθούν τα δημόσια έσοδα.

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