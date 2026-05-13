Χίος: Καταδίκη σε 25 μήνες με αναστολή για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού

Η Ντόρα και η Αλεξία Μπακογιάννη, μέσω τους κοινής ανακοίνωσης σήμερα (13/5), γνωστοποίησαν ότι ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση διά του Τύπου, καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ.

Οι δύο τους υπογραμμίζουν ότι η απόφαση δεν συνιστά μόνο προσωπική δικαίωση, αλλά έχει και ευρύτερη σημασία, καθώς - όπως αναφέρουν - το δικαστήριο έκρινε αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη τη σχέση του Στέφανου Χίου με την εφημερίδα Μακελειό.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ορίων και λογοδοσίας στο δημόσιο λόγο και στη δημοσιογραφία. Όπως επισημαίνουν, η δημοσιογραφική ιδιότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο εκβιασμού, διασυρμού ή συκοφαντίας, ενώ τονίζουν πως τόσο οι πολίτες όσο και η μνήμη των νεκρών πρέπει να προστατεύονται από προσβλητικές και χυδαίες πρακτικές.

Κλείνοντας, εκφράζουν την άποψη ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία και πιο υγιείς όρους στη δημόσια ζωή.