«Καμπάνα» €1,76 εκατ. στη ΦΑΓΕ για αθέμιτη κερδοφορία
16:05 - 13 Μάι 2026

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει τους ελέγχους στην αγορά η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προχωρώντας στην επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις αθέμιτης κερδοφορίας και καταναλωτικής νομοθεσίας.  

Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πρόστιμο, από την έναρξη των ελέγχων, επιβλήθηκε στην εταιρεία ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ, στην κατηγορία γιαούρτι/τυρί, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα κληθεί να πληρώσει 1.757.503 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, η παραβίαση διαπιστώθηκε σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών που ελέγχθηκαν, με την εξεταζόμενη περίοδο να αφορά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DOVALUE Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων καφέ· 63.371 ευρώ στη Ferrero International SA Greece για 12 κωδικούς σοκολάτας· 44.431 ευρώ σε εταιρεία με γαλακτοκομικά προϊόντα για 7 κωδικούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 19:24
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ