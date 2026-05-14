HΠΑ: Σημάδια κόπωσης στην κατανάλωση τον Απρίλιο λόγω ακρίβειας στα καύσιμα

Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν αύξηση τον Απρίλιο, ωστόσο ο ρυθμός ενίσχυσης εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, μετά την άνοδο 1,6% που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο.

Η επίδοση κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση της καταναλωτικής δυναμικής σε σχέση με τις αρχές της άνοιξης.

Παράλληλα, εξαιρουμένων των πωλήσεων βενζίνης, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η άνοδος των τιμών στα καύσιμα συνεχίζει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών.