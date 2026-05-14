ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HΠΑ: Σημάδια κόπωσης στην κατανάλωση τον Απρίλιο λόγω ακρίβειας στα καύσιμα
Ειδήσεις
16:17 - 14 Μάι 2026

HΠΑ: Σημάδια κόπωσης στην κατανάλωση τον Απρίλιο λόγω ακρίβειας στα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν αύξηση τον Απρίλιο, ωστόσο ο ρυθμός ενίσχυσης εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο, μετά την άνοδο 1,6% που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο.

Η επίδοση κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση της καταναλωτικής δυναμικής σε σχέση με τις αρχές της άνοιξης.

Παράλληλα, εξαιρουμένων των πωλήσεων βενζίνης, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η άνοδος των τιμών στα καύσιμα συνεχίζει να επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ