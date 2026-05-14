Τραμπ – Σι: Η κοινή «γραμμή» για το Ιράν και τα εμπορικά deal παρά το «αγκάθι» της Ταϊβάν

Στο Πεκίνο ο «δράκος» συνάντησε τον «αετό» έγραψε το CNBC περιγράφοντας την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα όπου και συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο συμφώνησε στην ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις.

Η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου εδώ και σχεδόν μία δεκαετία ξεκίνησε σε ήπιους τόνους, με θερμές δηλώσεις και φανερή προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις δύο μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, παρόλο που το θέμα της Ταϊβάν παραμένει ο «ελέφαντας» στο δωμάτιο.

Μετά από μία συνάντηση που είχε διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ωρών, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μπροστά στις κάμερες να μιλούν για ανταλλάσσουν μηνύματα συνεργασίας και να μιλούν για «κοινή ευημερία», επιχειρώντας να δώσουν το σήμα πως εγκαινιάζουν μία νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε μεταξύ άλλων ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Από την πλευρά του ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Kινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δυο μεγάλων δυνάμεων, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις.

«Η λέξη-κλειδί είναι η σταθεροποίηση. Η εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν τα δύο μέρη θα εξελιχθεί σε επίσημη συμφωνία», δήλωσε ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Χάρβαρντ και πρώην υφυπουργός Άμυνας, στην εκπομπή «The China Connection» του CNBC.

Τα βασικά σημεία της συνάντησης

Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, μία πρώτη αποτίμηση μπορεί να μας οδηγήσει σε μερικά βασικά σημεία, τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

1. Νέα στρατηγική τοποθέτηση

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάπτυξη μιας «εποικοδομητικής σχέσης στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», σύμφωνα με την επίσημη αγγλόφωνη ανακοίνωση του Πεκίνου.

Ο Σι ανέφερε ότι το Πεκίνο σκοπεύει να ακολουθήσει αυτό το πλαίσιο ως βασική στρατηγική κατεύθυνση όχι μόνο για την επόμενη τριετία αλλά και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Όπως εξήγησε ο Κινέζος πρόεδρος, η νέα στρατηγική θα στηρίζεται στη συνεργασία και σε έναν «μετρημένο ανταγωνισμό» με ελεγχόμενες διαφορές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.

«Σηματοδοτεί μια περίοδο “διαχειριζόμενης σταθερότητας” που πιθανότατα θα διατηρηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Tianchen Xu. Παρότι οι εντάσεις δεν αναμένεται να εκλείψουν, «θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε η κατάσταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο των δύο πλευρών, όπως λίγο έλειψε να συμβεί το 2025».

2. Το θετικό αποτέλεσμα της προπαρασκευαστικής συνάντησης

Κατά την προπαρασκευαστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα, οι εμπορικοί εκπρόσωποι των δύο χωρών κατέληξαν, σύμφωνα με τον Σι, σε «συνολικά ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα».

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής ήταν ο Σκοτ Μπέσεντ, ενώ την κινεζική πλευρά εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Χε Λιφένγκ.

«Οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διατηρηθεί αυτή η δύσκολα κερδισμένη θετική δυναμική», είπε ο Σι, σημειώνοντας ότι η Κίνα επιδιώκει στενότερη εμπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «η πόρτα της Κίνας προς το άνοιγμα θα ανοίγει ολοένα και περισσότερο».

Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που περισσότεροι από δώδεκα κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες συνόδευαν τον Τραμπ στο Πεκίνο, ανάμεσά τους ο Ίλον Μασκ της Tesla και ο Τζέσεν Χουάνγκ της NVIDIA.

3. Εμβάθυνση της συνεργασίας παρά το «αγκάθι» της Ταϊβάν

Ο Σι υπογράμμισε ακόμη ότι οι δύο χώρες οφείλουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα διπλωματικά και στρατιωτικά κανάλια επικοινωνίας, ενώ ζήτησε ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της γεωργίας και του τουρισμού.

Η Ταϊβάν – το «σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, όπως είπε ο Σι – δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει το θετικό κλίμα, με τον ίδιο να μην αφήνει περιθώρια για λάθος χειρισμούς, αλλά να δίνει το «σήμα» πως με προσεκτική διαχείριση, δεν θα προκύψει πρόβλημα

«Αν το διαχειριστούμε σωστά, η σχέση θα διατηρηθεί. Αν το διαχειριστούμε λάθος, οι δύο χώρες κινδυνεύουν με σύγκρουση ή αντιπαράθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε πως η «πόρτα» της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα ανοίξει στο εξής περισσότερο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας των δύο χωρών.

4. Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο «τραπέζι»

Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, στη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως δήλωσε στα διεθνή μέσα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως «τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας».

Ο ίδιος, μάλιστα, είπε ότι ο πρόεδρος Σι εξέφρασε την αντίθεση της Κίνας «στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους».

Σύμφωνα, δε, με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Τραμπ: Ο Σι δεσμεύτηκε να βοηθήσει με το Ιράν και να αγοράσει περισσότερα

Σύμφωνα, ωστόσο, με συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στο Fox, ένα απόσπασμα της οποίας βγήκε ήδη στον «αέρα», ο ίδιος είπε πως ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα του Ιράν, να αγοράσει αμερικανική σόγια, περισσότερο πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα.

Μάλιστα, σημείωσε πως το Πεκίνο συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing 737.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Boeing βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών 737 Max στην Κίνα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κέλι Όρτμπεργκ βρίσκεται στο Πεκίνο ως μέλος της αμερικανικής αποστολής.