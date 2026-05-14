Αφωνία Τραμπ για την Ταϊβάν - Σκιές στην «καλύτερη σύνοδο κορυφής που υπήρξε ποτέ»
14:50 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», επισκιάζοντας την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος βιάστηκε να μιλήσει για «την καλύτερη σύνοδο κορυφής που έγινε ποτέ».

Η δήλωση του Σι, αν και ευθυγραμμισμένη με τη μακροχρόνια θέση της Κίνας, απείλησε να χαλάσει το θετικό κλίμα μιας επίσκεψης που και οι δύο χώρες ήλπιζαν ότι θα σταθεροποιούσε τις σχέσεις τους. Οι συναντήσεις που ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης στη Great Hall of the People στο Πεκίνο παρουσιάστηκαν ως μια συνάντηση υπερδυνάμεων με στόχο την αποκλιμάκωση οικονομικών και εμπορικών διαφορών.

Ωστόσο, ο Κινέζος ηγέτης επιδιώκει να αποδυναμώσει τη δέσμευση των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, την αυτοδιοικούμενη δημοκρατία την οποία το Πεκίνο επιθυμεί να θέσει υπό τον έλεγχό του.

«Αν αντιμετωπιστούν σωστά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μπορούν να διατηρήσουν συνολική σταθερότητα», δήλωσε ο Σι. «Αν αντιμετωπιστούν λανθασμένα, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν ή ακόμη και θα έρθουν σε αντιπαράθεση, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ–Κίνας σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.»

Ο Τραμπ δεν απάντησε δημόσια στη δήλωση του Σι, επισημαίνει η Wall Street Journal.

«Υπέροχα. Υπέροχο μέρος. Απίστευτο. Η Κίνα είναι όμορφη», είπε ο Τραμπ μετά τις πρωινές συνομιλίες, όταν ρωτήθηκε πώς πήγαν οι συζητήσεις και δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν.

Η Κίνα φρόντισε να θέσει το θέμα της Ταϊβάν ακόμη και αφού οι ΗΠΑ είχαν σηματοδοτήσει επί μέρες ότι δεν σχεδίαζαν ουσιαστικές αλλαγές στη μακροχρόνια πολιτική τους: να μη στηρίζουν επίσημα την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, χωρίς όμως να την απορρίπτουν ρητά.

Η Πέμπτη —η μοναδική πλήρης ημέρα συναντήσεων και εκδηλώσεων— ξεκίνησε με μεγάλη επισημότητα. Ένας χαμογελαστός Σι υποδέχθηκε τον Τραμπ με χειραψία, όχι με τη «μεγάλη, δυνατή αγκαλιά» που ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι περίμενε. Η τελετή υποδοχής με κόκκινο χαλί, με θέα την Tiananmen Square, περιλάμβανε στρατιωτική τιμητική φρουρά και μαθητές που ανέμιζαν σημαίες.

Κανόνια αντήχησαν πάνω από την πλατεία καθώς η στρατιωτική μπάντα έπαιζε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο «The Star-Spangled Banner» και ο Τραμπ χαιρετούσε στρατιωτικά. Ένας Κινέζος αξιωματούχος έσκυψε προς έναν δημοσιογράφο μετά την τελετή και τον ρώτησε αν άρεσε στον Τραμπ η υποδοχή.

Επιχειρηματικά στελέχη όπως ο Elon Musk και ο Jensen Huang, μαζί με τον γιο του προέδρου Eric Trump και τη σύζυγό του Lara, συνόδευσαν την αμερικανική κυβερνητική αντιπροσωπεία. Η αιθαλομίχλη διαλύθηκε λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ, εντείνοντας τον ασυνήθιστα ζεστό καιρό.

Η συνάντηση των ηγετών και των αντιπροσωπειών τους διήρκεσε πάνω από δύο ώρες στην αίθουσα.

Πληροφορίες για τη συνάντηση —συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Σι για την Ταϊβάν και ενός σχολίου σχετικά με τη σταθεροποίηση των σχέσεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ— διέρρεαν αργά μέσα στην ημέρα, κυρίως μέσω των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δυτικοί δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο δεν είχαν λάβει ενημερωτικά σημειώματα για τις συναντήσεις ακόμη και ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους.

Τα μηνύματα των επιχειρηματιών

Λίγο περισσότερες λεπτομέρειες προήλθαν από Αμερικανούς επιχειρηματίες. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι Elon Musk, Jensen Huang και Tim Cook εθεάθησαν να αποχωρούν από την κύρια είσοδο της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού και δημοσιογράφοι τους ρώτησαν πώς πήγε η σύνοδος καθώς κατέβαιναν τα σκαλιά.

«Υπέροχα», είπε ο Μασκ. Όταν ρωτήθηκε τι επιτεύχθηκε, απάντησε: «Πολλά καλά πράγματα». Ο Χουάνγκ της Nvidia δήλωσε ότι «οι συναντήσεις πήγαν καλά» και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες είναι «απίστευτοι». Ο Κουκ, διευθύνων σύμβουλος της Apple, απλώς έκανε το σήμα της ειρήνης.

Μετά την πρωινή συνάντηση, ο Τραμπ και ο Σι επισκέφθηκαν τον Temple of Heaven του 15ου αιώνα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα περιλαμβανόταν επίσης επίσημο δείπνο με αξιωματούχους και επιχειρηματίες, πριν από τελετή τσαγιού και γεύμα εργασίας την Παρασκευή, και έπειτα ο Τραμπ θα επέστρεφε στην Washington, D.C..

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι όπως ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Stephen Miller συμμετείχαν στις διαδικασίες.

Ο Τραμπ και ο Σι έχουν διαφορετικούς στόχους για τη σύνοδο. Ο Τραμπ θέλει τη βοήθεια του Σι για τη διαμεσολάβηση στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και ελπίζει να ανακοινώσει πολλές οικονομικές συμφωνίες. Ο Σι θέλει ο Τραμπ να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ μιλούν για την Ταϊβάν.

Και οι δύο χώρες αναμενόταν να ανακοινώσουν συμφωνίες για κινεζικές αγορές αμερικανικών αγροτικών και αεροδιαστημικών προϊόντων. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξουν λίγες σημαντικές εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις, οι οποίες διαταράχθηκαν πέρυσι από τους αμερικανικούς δασμούς στην Κίνα και τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Εμπορική εκεχειρία και μεσανατολικό

Ο Τραμπ και ο Σι ελπίζουν ότι η εμπορική εκεχειρία που ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση στη South Korea στα τέλη του περασμένου έτους μπορεί να παραταθεί στο Πεκίνο. Ωστόσο, υπήρχαν διαχρονικοί φόβοι ότι η Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Ο Τραμπ σχεδίαζε να ζητήσει από τον Σι να πιέσει το Ιράν —το οποίο βασίζεται στην Κίνα για την οικονομική του επιβίωση— να ανοίξει ξανά τα Strait of Hormuz και να κάνει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που απαιτούν οι ΗΠΑ, δηλαδή να δεσμευτεί για τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και τη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος που διαρκεί δεκαετίες.

Η Κίνα επίσης θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος για λόγους ενεργειακών αναγκών, αλλά αναλυτές λένε ότι η επιρροή της στο Ιράν είναι περιορισμένη, οπότε οποιαδήποτε προσφορά στήριξης από τον Σι ενδέχεται τελικά να μην ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Τραμπ.

Παρά τον σχεδιασμό και τη χορογραφία, υπήρξαν και προβλήματα. Ένας πράκτορας της United States Secret Service εμποδίστηκε προσωρινά να εισέλθει στον χώρο του ναού με το όπλο του. Κινέζοι αξιωματούχοι προσπάθησαν κάποια στιγμή να εμποδίσουν ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 14:53
