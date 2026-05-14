Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα θα «ανοίξει» ακόμη περισσότερο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (14/5) σε Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους που ταξίδεψαν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η πόρτα για τις επιχειρήσεις στην Κίνα «θα ανοίξει ακόμη περισσότερο».

«Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν βαθιά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και ότι και οι δύο πλευρές έχουν ωφεληθεί από αυτό», σύμφωνα με δημοσίευμα της κρατικά υποστηριζόμενης εφημερίδας Xinhua.

«Τονίζοντας ότι η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει μόνο περισσότερο, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα απολαμβάνουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στην κινεζική αγορά».

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ και ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ήταν μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας που συνόδευσαν τον Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με το Xinhua, ο Τραμπ παρουσίασε προσωπικά τον καθένα από αυτούς στον Σι.

«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά και ελπίζουν να εμβαθύνουν τη δραστηριότητά τους στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία με τη χώρα», ανέφερε η εφημερίδα.

Από τη δική του πλευρά, ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, φάνηκε να ανταποδίδει το θετικό κλίμα σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές.

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του.

President Trump had a good meeting with President Xi of China.

Οι δηλώσεις του Σι αποτελούν «ένα ισχυρό μήνυμα προς τις παγκόσμιες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν στην Κίνα», δήλωσε στο CNBC ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και συμπρόεδρος του τομέα ψηφιακής στρατηγικής της Asia Group.

«Πιστεύω ότι η δήλωση του Σι για το άνοιγμα δεν γίνεται απλώς για λόγους προπαγάνδας. Η Κίνα χρειάζεται να παραμείνει ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις», πρόσθεσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Όπως επισημαίνει το CNBC, τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ της Nvidia.

Από την πλευρά της, η Κίνα έχει ενισχύσει τη δική της εγχώρια τεχνολογική αλυσίδα εφοδιασμού, με τοπικές εταιρείες ημιαγωγών να καλύπτουν το κενό.

Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από κινεζικές εταιρείες, όπως η Alibaba, έχουν καταφέρει να ανταγωνιστούν ορισμένες από τις τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες.

Την Πέμπτη, το Reuters μετέδωσε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε το «πράσινο φως» στη Nvidia να προμηθεύσει ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες στην Κίνα με τα H200, ένα από τα πιο προηγμένα προϊόντα της.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Nvidia έχει βρεθεί αντιμέτωπη με περιορισμούς εξαγωγών προς την Κίνα, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν αρκετές αναφορές ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτρέψουν στην εταιρεία να πουλά συγκεκριμένα τσιπ στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Κίνα έχει προτρέψει τις εγχώριες εταιρείες να προτιμούν τοπικούς ημιαγωγούς.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν για τη δημιουργία πρωτοκόλλου ασφαλείας σχετικά με τις «βέλτιστες πρακτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μη κρατικοί παράγοντες δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα».