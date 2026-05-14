Το σαφές στρατηγικό μήνυμα Σι προς Τραμπ για την Ταϊβάν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (14/5) ότι θα μπορούσαν να προκύψουν «συγκρούσεις» αν οι δύο δυνάμεις χειριστούν λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλώνοντας ότι η κορυφαία προτεραιότητα του Πεκίνου στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τύχη του αμφισβητούμενου νησιού που εδώ και χρόνια υποστηρίζεται στρατιωτικά από την Ουάσιγκτον.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, το μήνυμα του Σι - που διατυπώθηκε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης συνάντησης στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο - ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό δεδομένης της προσπάθειας του Τραμπ να βελτιώσει τις σχέσεις και να εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες για την ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έφερε μαζί του δεκάδες κορυφαίους Αμερικανούς επιχειρηματίες στο ταξίδι και έχει θέσει ως βασικό στόχο την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων, υποβαθμίζοντας τη στρατιωτική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι η συνάντηση ήταν «εξαιρετική», οι δηλώσεις του Σι, όπως μεταδόθηκαν από το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατέστησαν σαφές ότι ο Κινέζος ηγέτης σκόπευε να επικεντρωθεί στην ασφάλεια, σε μια στιγμή που ο Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία να επιδείξει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι διμερείς σχέσεις θα απολαύσουν συνολική σταθερότητα. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις και ακόμη και πολέμους, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση σε σοβαρό κίνδυνο».

Όπως σημειώνεται κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ δεν απάντησε στα σχόλια του Σι για την Ταϊβάν και πέρασε στο επόμενο θέμα χωρίς να τα αναγνωρίσει καθόλου.

Πριν από το ταξίδι του στο Πεκίνο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Σι ήθελε να συζητήσει τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και ότι ήταν διατεθειμένος να κάνει αυτή τη συζήτηση - κάτι που αποτελεί μετατόπιση, καθώς η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ μέχρι τώρα ήταν ότι πουλούν όπλα στην Ταϊβάν χωρίς να συμβουλεύονται το Πεκίνο.

Δημόσια, οι δύο ηγέτες επιδίωξαν να υποβαθμίσουν οποιαδήποτε αντιπαλότητα καθώς ξεκινούσαν δύο ημέρες υψηλού επιπέδου συνομιλιών την Πέμπτη, με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συνοδεία του να γίνονται δεκτοί από παιδιά που ανέμιζαν σημαίες και από στρατιώτες που παρήλαυναν με απόλυτο συγχρονισμό.

Οι προκλήσεις των δύο ηγετών

Ο Τραμπ, στο μεταξύ, έχει οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που έχει περιορίσει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας στον Περσικό Κόλπο και έχει αυξήσει τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας. Αναζητά τη βοήθεια του Σι ώστε να πιέσει το Ιράν να απελευθερώσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να απομακρυνθεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Σι, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει επίσης μια οικονομία που επιβραδύνεται και θέλει να παρουσιάσει την Κίνα ως τη σταθερή εναλλακτική απέναντι σε μια Αμερική που έχει αλλάξει στάση τόσο στο εμπόριο όσο και στην ασφάλεια κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν φαινόταν πρόθυμος να διαταράξει το κλίμα καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες τους. Ο Σι τόνισε τη σταθερότητα, ενώ ο Τραμπ μίλησε για την προσωπική σχέση των δύο ανδρών.

Ο Σι, που ηγείται της Κίνας από το 2013, έχει επιβλέψει μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση εξουσίας, εκκαθαρίζοντας αντιπάλους και εδραιώνοντας τη θέση του ως ηγέτης με ελάχιστους αντιπάλους.

Η έμφαση του Τραμπ ήταν συνεπής με την αντίληψή του για τον κόσμο ως ένα σύστημα που καθορίζεται από τις διαθέσεις και τις επιθυμίες ισχυρών ατόμων.

Ο Σι απάντησε με μια πολύ ευρύτερη επισκόπηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, παρουσιάζοντας ένα όραμα κινεζο-αμερικανικής διαχείρισης του κόσμου και δηλώνοντας την επιθυμία του να αποφευχθεί η «παγίδα του Θουκυδίδη», μια αναφορά στην περιγραφή του αρχαίου Έλληνα ιστορικού για το πώς αντίπαλες δυνάμεις οδηγούνται σε πόλεμο όταν η μία επιχειρεί να εκτοπίσει την άλλη.

«Οι δύο πλευρές πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, επιτυγχάνοντας αμοιβαία επιτυχία και κοινή ευημερία, και βρίσκοντας έναν σωστό τρόπο συνύπαρξης μεγάλων δυνάμεων στη νέα εποχή», δήλωσε ο Σι.

Επισημαίνεται ότι η Κίνα διεκδικεί εδώ και καιρό κυριαρχία πάνω στην Ταϊβάν, ένα δημοκρατικό νησιωτικό έδαφος που αποτελεί παγκόσμια δύναμη στην παραγωγή ημιαγωγών και άλλης τεχνολογίας.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν αναγνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, αποτελούν τον βασικό στρατιωτικό υποστηρικτή της. Ο αμερικανικός στρατιωτικός σχεδιασμός για την ανατολική Ασία περιλαμβάνει σενάρια υπεράσπισης του νησιού απέναντι σε πιθανή κινεζική εισβολή με στόχο την επαναφορά της εξουσίας του Πεκίνου.

«Οι στρατιωτικές απειλές της Κίνας είναι η μοναδική αιτία αστάθειας στο Στενό της Ταϊβάν και στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού», δήλωσε στους δημοσιογράφους η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ταϊβάν, Μισέλ Λι.

«Η κυβέρνησή μας βλέπει θετικά οποιεσδήποτε ενέργειες συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής και βοηθούν στη διαχείριση των κινδύνων που προκαλεί η επέκταση της αυταρχικής επιρροής».

