Μπέσεντ: Η Κίνα θα πιέσει παρασκηνιακά το Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
22:30 - 14 Μάι 2026

Μπέσεντ: Η Κίνα θα πιέσει παρασκηνιακά το Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Σε κρίσιμο πεδίο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εξελίσσεται η υπόθεση των Στενών του Ορμούζ, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι το Πεκίνο αναμένεται να κινηθεί διακριτικά προς την Τεχεράνη, ασκώντας πιέσεις για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Κίνα έχει άμεσο συμφέρον από την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου διεθνώς και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), περίπου το 10% των κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου το 2024 προήλθε από το Ιράν, ενώ πάνω από το ήμισυ των συνολικών ενεργειακών εισαγωγών της χώρας συνδέεται με τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, σχεδόν το σύνολο των ιρανικών εξαγωγών αργού κατευθύνεται προς την κινεζική αγορά.

Ο Μπέσεντ σημείωσε ότι πριν από την κρίση, από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τη σταθερότητα της περιοχής κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή οικονομία.

Το ζήτημα βρέθηκε, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, και στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή ενέργειας προς τις διεθνείς αγορές.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η κινεζική πλευρά εξέφρασε την αντίθεσή της τόσο στη στρατιωτικοποίηση της περιοχής όσο και σε ενδεχόμενη επιβολή διοδίων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού από τις αρχές Μαρτίου, ως απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την ιρανική ηγεσία. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, ενώ το Ιράν φέρεται να εξετάζει ακόμη και την επιβολή ειδικού καθεστώτος διέλευσης για τα εμπορικά πλοία.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εντείνουν την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι το βασικό εξαγωγικό τερματικό πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ παραμένει ουσιαστικά ανενεργό τις τελευταίες ημέρες, ενώ – σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις – οι δυνατότητες αποθήκευσης πετρελαίου της χώρας έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε επίσης ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ωθεί την Κίνα αλλά και άλλες χώρες να εξετάζουν εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώκουν αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ιδιαίτερα από την Αλάσκα προς τις αγορές της Ασίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η διεθνής ενεργειακή αγορά θα στραφεί ολοένα και περισσότερο σε «σταθερότερες και ασφαλέστερες πηγές εφοδιασμού», με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν να καλύψουν μέρος αυτής της ζήτησης.

