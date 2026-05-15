Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ
17:04 - 15 Μάι 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας προβληματισμό για το κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής — ο θαυμασμός μου όμως δεν αυξάνεται αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Παρασκευή (15/5) ο Μερτς μιλώντας σε ομάδα Ρωμαιοκαθολικών στη νότια πόλη Βίρτσμπουργκ. «Σήμερα δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να πάνε στις ΗΠΑ για σπουδές ή εργασία».

Η ολοένα πιο έντονη κριτική του Γερμανού καγκελάριου προς τον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με νέους δασμούς στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ έχει προαναγγείλει τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στη Γερμανία, καθώς και την ακύρωση του σχεδίου ανάπτυξης πυραύλων κρουζ Tomahawk στη χώρα.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μερτς είχε αναφέρει σε φοιτητές ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προκαλώντας κύμα οργισμένων αναρτήσεων από τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατηγορώντας τες ότι δεν συνδράμουν τις ΗΠΑ στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ παρενέβη την περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «μεγάλη παρεξήγηση» σε συνέντευξή του στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, Τζον Μίκλεθγουεϊτ. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Γερμανίας εξακολουθούν να παραμένουν «σταθερές».

Ο Μερτς στάθηκε και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας: «Το ερώτημα για το τι μπορούν να πετύχουν οι καλά εκπαιδευμένοι νέοι απαντάται σήμερα πολύ διαφορετικά στην Αμερική σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Σήμερα, οι πιο μορφωμένοι στις ΗΠΑ δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά».

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων για τις κινήσεις της απέναντι σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, προχωρώντας σε διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για ερευνητικά προγράμματα και άλλες πηγές εσόδων.

Παράλληλα, στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν πραγματοποιήσει συλλήψεις και κρατήσεις δεκάδων ξένων φοιτητών, ακόμη και εντός πανεπιστημιουπόλεων και φοιτητικών εστιών, ενώ έχουν ανακληθεί οι άδειες νόμιμης παραμονής χιλιάδων ακόμη σπουδαστών, σύμφωνα με το Bloomberg. Εκπαιδευτικοί φορείς αναφέρουν ότι οι εγγραφές νέων ξένων προπτυχιακών φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια κατέγραψαν μέση πτώση 20% την άνοιξη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

