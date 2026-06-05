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Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
19:10 - 05 Ιουν 2026

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης άσκησε έντονη κριτική προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και προς την πολιτική πορεία και στρατηγική της Κουμουνδούρου τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες και διαρροές από τη συνεδρίαση.

Ο κ. Πολάκης εμφανίστηκε αντίθετος με τη λογική της άκριτης προσέγγισης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας παράλληλα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κινηθεί ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Στην τοποθέτησή του, υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά πεπραγμένα της περιόδου 2015–2019, κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα της υγείας, ενώ ταυτόχρονα άφησε αιχμές για τη μετέπειτα πορεία του κόμματος από το 2019 και μετά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε λόγο για «απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης» την περίοδο αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στο διάστημα ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα κατέγραψε δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 1–1,5%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj12n8psa0yx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Θέση για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Πολάκης φέρεται να τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο «δεξαμενής στελεχών» για μεμονωμένες πολιτικές συμφωνίες, αλλά πρέπει να διατηρήσει τη δική του αυτόνομη πολιτική υπόσταση και εκλογική παρουσία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η στρατηγική παρατεταμένης αναμονής ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή απαξίωση του κόμματος, ακόμη και σε «διάλυσή» του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμηνύσει ότι «θα είναι και αύριο εδώ», με συνέπεια στο πολιτικό του σχέδιο.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της προοπτικής ενός ενωτικού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, ωστόσο έθεσε σαφή προϋπόθεση: ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει ως οργανωμένο κόμμα και όχι μέσω μεμονωμένων στελεχών ή «ατομικών συμφωνιών».

Πρόταση για οργανωτική ανασυγκρότηση

Ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε επίσης ότι η συζήτηση για ενωτικά σχήματα δεν πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αδράνεια. Αντιθέτως, ζήτησε άμεση κινητοποίηση του κόμματος και προετοιμασία για εκλογική μάχη από την επόμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε προς την Κεντρική Επιτροπή τη σύσταση σειράς οργανωτικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων:

  • επιτροπή κατάρτισης ψηφοδελτίων,
  • επιτροπή διεύρυνσης και προοδευτικού πόλου,
  • επιτροπή προγράμματος,
  • καθώς και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Όπως υποστήριξε, στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην παραμένει σε στάση αναμονής, αλλά να οργανώσει ενεργά την πολιτική του στρατηγική και τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj146ok12mnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 23:42
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