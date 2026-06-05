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Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική
19:29 - 05 Ιουν 2026

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε την Παρασκευή (5/6) από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς.

Ο Γιώργος Σουφλιάς εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία το 1974, στη Λάρισα και επανεξελέγη το 1977. Διετέλεσε σε σημαντικά πόστα σε όλες τις κυβερνήσεις της ΝΔ, μέχρι αυτή του Κώστα Καραμανλή.

Υφυπουργός Εσωτερικών (κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλλη), υπουργός Εθνικής Οικονομίας (κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη), υπουργός Οικονομικών (οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα), υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας (κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη) και υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή).

Συνεργάστηκε στενά με τον Μιλτιάδη Εβερτ και μαζί με τον Σταύρο Δήμα, τον Στέφανο Μάνο και ομάδα επιστημόνων συνέταξαν το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1995. Το 1996 και το 1997 (Δ΄ Συνέδριο) ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Διαγράφηκε το 1998 και επανήλθε στην παράταξη το 2001.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 22:18
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