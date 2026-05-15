Ανάλυση WSJ: Τραμπ και Σι θέλουν να σταθεροποιήσουν τις σινοαμερικανικές σχέσεις – Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Στο τέλος της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την Παρασκευή (15/5), καθώς το Air Force One απογειωνόταν μέσα από την ομίχλη του αεροδρομίου του Πεκίνου, οι δύο υπερδυνάμεις χαιρέτισαν μια επανεκκίνηση των σχέσεων — αν και η καθεμία έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει αυτό.

Για τον Τραμπ, πρόκειται για το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς στις αμερικανικές επιχειρήσεις και για αμοιβαίο εμπόριο, αναβιώνοντας μια πολιτική των ΗΠΑ που είχε εγκαταλείψει κατά την πρώτη του προεδρία, όταν είχε υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, από την άλλη, επιδιώκει «στρατηγική σταθερότητα» — μια προβλέψιμη σχέση στην οποία η Ουάσινγκτον δεν θα παρεμποδίζει την οικονομική και γεωπολιτική άνοδο του Πεκίνου.

Η κοινή επιθυμία για σταθερές σχέσεις αποτελεί, πάντως, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, μία σημαντική αλλαγή μετά από χρόνια αμοιβαίας αντιπαλότητας.

«Η “στρατηγική σταθερότητα” αντί της στρατηγικής αντιπαλότητας είναι μια μεγάλη μετατόπιση», δήλωσε ο Χένρι Γουάνγκ, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση με έδρα το Πεκίνο. «Μετακινούμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Αυτή η σύνοδος αποτέλεσε σημείο καμπής μετά από μια δύσκολη σχέση που ξεκίνησε με την άνοδο του Τραμπ.»

Το μεγάλο αγκάθι της Ταϊβάν

Κάτω από την επιφάνεια, ωστόσο, παραμένει μια έντονη αντιπαλότητα που έχει τη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή σκηνή, παρά το εγκάρδιο κλίμα της διήμερης επίσκεψης.

Η Κίνα προωθεί δυναμικά τις διεκδικήσεις της στην Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο νησί το οποίο οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εξοπλίζουν για την άμυνά του. Ο κινεζικός στρατός γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός στον δυτικό Ειρηνικό, προκαλώντας ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ και συνιστώντας σοβαρή στρατιωτική και γεωπολιτική πρόκληση για την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, η στήριξη της Κίνας προς το Ιράν — θέμα που έθεσε ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του — θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αναγκάσουν το καθεστώς να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει τις επιθετικές του ενέργειες στη Μέση Ανατολή.

Τέτοιες διαφωνίες δεν μείωσαν τον θαυμασμό που επέδειξε ο Τραμπ προς έναν άνθρωπο που αποκάλεσε επανειλημμένα φίλο του. Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από την υποδοχή του, από τη μεγαλοπρεπή τελετή καλωσορίσματος έως τον περίπατο της δεύτερης ημέρας στο συγκρότημα της κινεζικής ηγεσίας στο Πεκίνο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σι επιδίωξε να παρουσιάσει την Κίνα ως μια παγκόσμια δύναμη που κλείνει γρήγορα την απόσταση από τις ΗΠΑ, παρά τις προσπάθειες — όπως τις αντιλαμβάνεται — διαδοχικών αμερικανικών κυβερνήσεων να αναχαιτίσουν την άνοδό της.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ εντυπωσιασμένος». «Η σχέση είναι πολύ ισχυρή», είπε ο πρόεδρος την Παρασκευή στο ηγετικό συγκρότημα στην καρδιά του Πεκίνου.

Ασαφείς εμπορικές συμφωνίες

Ο Τραμπ έφυγε από το Πεκίνο χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για εμπορικές συμφωνίες. Αργότερα, δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι ικανοποιημένοι από τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας. Πρόσθεσε επίσης ότι συζήτησε με τον Σι την άρση κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

Η μοναδική λεπτομερής ανακοίνωση κατά την επίσκεψη — ότι η Κίνα θα αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing, λιγότερα από τα αναμενόμενα 500 — οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση σχεδόν 4%.

Το γενικό συμπέρασμα στο Πεκίνο ήταν ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Σι επιδίωκαν να τερματίσουν μια δεκαετή περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να περιορίσουν τις οικονομικές και στρατιωτικές απειλές από την Κίνα.

Ο Τραμπ, για παράδειγμα, σε συνέντευξή του στο Fox News από το Πεκίνο υποβάθμισε τις ανησυχίες σχετικά με την κινεζική κατασκοπεία και την κλοπή αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων Κινέζων φοιτητών στις ΗΠΑ — ενώ η κυβέρνησή του στο παρελθόν είχε απειλήσει να τους απελάσει.

Ο Σι θέλει περισσότερη προβλεψιμότητα από τον Τραμπ, ιδιαίτερα στο εμπόριο. Οι αμερικανικοί δασμοί έχουν πλήξει έναν βασικό πυλώνα της κινεζικής ανάπτυξης, σε μια περίοδο που ορισμένοι στην Κίνα ήδη αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο ο Σι διαχειρίζεται την οικονομία.

Για τον Σι όμως, το σημαντικότερο ζήτημα είναι η Ταϊβάν — και αυτό που τελικά μπορεί να καθορίσει ή να καταστρέψει τη σχέση με τις ΗΠΑ. Ο Σι δήλωσε την Πέμπτη ότι οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός των εντάσεων γύρω από το νησί, τη δημοκρατία που αυτοδιοικείται και την οποία το Πεκίνο θέλει να ελέγξει, θα μπορούσε να προκαλέσει μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» — υπαινιγμός για το ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

«Δεν θέλει να δει μια μάχη για ανεξαρτησία, επειδή αυτό θα οδηγούσε σε πολύ ισχυρή σύγκρουση», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ, αν και υποβάθμισε τον κίνδυνο μιας τέτοιας σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα πει στον Κινέζο ηγέτη αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν, προσθέτοντας αργότερα: «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος.»

Η Κίνα επιδιώκει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ στο ζήτημα της Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων μικρών αλλά κρίσιμων ρητορικών αλλαγών, όπως η μετάβαση από τη θέση ότι οι ΗΠΑ «δεν υποστηρίζουν» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, στη δημόσια «αντίθεσή» τους σε αυτήν, καθώς και περιορισμό στις πωλήσεις όπλων προς το δημοκρατικό και αυτοδιοικούμενο νησί.

Ο Σι εξήρε επίσης τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η άνοδος της Κίνας δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το να γίνει η Αμερική ξανά μεγάλη μπορούν να συμβαδίσουν», δήλωσε ο Σι σε κρατικό δείπνο προς τιμήν του Τραμπ την Πέμπτη.

Η μεταστροφή αυτή προετοιμαζόταν εδώ και μήνες. Πέρυσι, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στην Κίνα — ορισμένοι ξεπερνούσαν το 100% — προκαλώντας το Πεκίνο να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ και ο Σι διαπραγματεύτηκαν στη Νότια Κορέα μια εμπορική ανακωχή που μείωσε σημαντικά τους δασμούς.

Όμως, μετά τον περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών που είναι κρίσιμες για ορισμένες αμερικανικές βιομηχανίες, πολλοί στο Πεκίνο θεωρούν ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ προσεγγίζει τη σχέση. «Η Κίνα δεν μπορούσε να ανταποδώσει πριν από μια δεκαετία. Τώρα όμως, αν οι ΗΠΑ παίξουν σκληρά, η Κίνα μπορεί επίσης να παίξει σκληρά», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Το «G-2»

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του να μην υπονομεύσουν τα σχέδια για τη σύνοδο με τον Σι και χαρακτήρισε τη συνεργασία ΗΠΑ–Κίνας ως το «G-2», υπονοώντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις κυριαρχούν ουσιαστικά στη διεθνή σκηνή. Η Κίνα, διαβάζοντας τα σημάδια, είδε τη σύνοδο ως ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη θέση της.

«Προσπαθούν να παγιώσουν μια ανακωχή, έστω και ευνοϊκή για τους ίδιους», δήλωσε ο Ρας Ντόσι, ο οποίος είχε εργαστεί για θέματα Κίνας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν. «Θέλουν να τη διατηρήσουν και μετά τον Τραμπ ή να χρησιμοποιήσουν την ύφεση επί Τραμπ ως βάση για το μέλλον.»

Εύθραυστο περιβάλλον

Θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από προσωρινική εγκαρδιότητα για να αλλάξουν πορεία η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Ο Τραμπ, παρά τον φιλικό τόνο απέναντι στην Κίνα, εξακολουθεί να ηγείται μιας κυβέρνησης που διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε κινεζικές οντότητες που θεωρούνται ύποπτες για βοήθεια προς το Ιράν στις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν το Πεκίνο για κλοπή τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανικές εταιρείες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να ασκεί διώξεις σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών πολιτικών, που φέρονται να βοήθησαν παράνομα την Κίνα.

Και ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν οποιαδήποτε πρόοδο, έχοντας ήδη επισκιάσει μια σύνοδο που επικεντρωνόταν στην οικονομία και το εμπόριο.

Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο επιδιώκοντας να πιέσει η Κίνα το Ιράν — το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα για την οικονομική του επιβίωση — ώστε να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις και να συμφωνήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο Σι συμφωνούν στο θέμα του Ιράν, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο συμφώνησε πως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ωστόσο, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση εν μέσω της συνόδου με το σαφές μήνυμα ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε εξαρχής να είχε ξεκινήσει.

Οι δύο άνδρες έχουν προγραμματίσει άλλη μία σύνοδο στις 24 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο και ενδέχεται επίσης να συνομιλήσουν στο περιθώριο δύο διεθνών συναντήσεων αργότερα μέσα στη χρονιά. Αυτή η ακολουθία συναντήσεων ίσως γίνει εις βάρος της Ταϊβάν, καθώς η Ταϊπέι αναμένει ένα πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων πακέτο αμερικανικών όπλων, το οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να καθυστερήσει ώστε να μην εξοργίσει τον Σι πριν από μελλοντικές συναντήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.





