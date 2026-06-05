OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Η παραγωγή πετρελαίου του OPEC υποχώρησε περαιτέρω τον Μάιο, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στις ιρανικές εξαγωγές συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την παγκόσμια προσφορά αργού, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η συνολική παραγωγή των 11 μελών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) μειώθηκε κατά 1,22 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, διαμορφούμενη στα 16,33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο. Πάνω από το ήμισυ της μείωσης αποδίδεται στο Ιράν, ενώ πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής που έχει καταγραφεί τουλάχιστον τα τελευταία 37 χρόνια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Στην έρευνα δεν περιλαμβάνονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν πρόσφατα από τον οργανισμό έπειτα από έξι δεκαετίες συμμετοχής.

Γεωπολιτικές εντάσεις και περιορισμός προσφοράς

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ της αμερικανοϊσραηλινής συμμαχίας και του Ιράν έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Η κρίση έχει επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, με αποτέλεσμα χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ να περιορίζουν την παραγωγή τους.

Παράλληλα, οι ιρανικές εξαγωγές δέχονται επιπλέον πίεση μετά την επιβολή αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια από τα μέσα Απριλίου.

Ιράν και Κουβέιτ καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παραγωγή του Ιράν μειώθηκε κατά 710.000 βαρέλια ημερησίως, υποχωρώντας στα 2,34 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανέφερε ότι 127 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί στο πλαίσιο επιχειρήσεων ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Κουβέιτ, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 310.000 βαρέλια ημερησίως, στα 490.000 βαρέλια, επίπεδο που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα πέμπτο της προπολεμικής παραγωγικής ικανότητας. Ακολούθησε η Σαουδική Αραβία, με μείωση 240.000 βαρελιών ημερησίως και συνολική παραγωγή 6,57 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Οι ποσοστώσεις και πραγματική παραγωγή

Παρά τις συνεχιζόμενες διακοπές στην παραγωγή, ο OPEC και οι σύμμαχοί του (OPEC+) εξακολουθούν να ανακοινώνουν περιορισμένες αυξήσεις στις ποσοστώσεις παραγωγής, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό παραμένουν θεωρητικές λόγω των πραγματικών συνθηκών στην αγορά.

Σύμφωνα με τρεις αντιπροσώπους της συμμαχίας, αναμένεται να εγκριθεί νέα αύξηση κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Την ίδια ημέρα έχουν προγραμματιστεί συνολικά τέσσερις διαδικτυακές συνεδριάσεις του OPEC+.

Σταδιακή επαναφορά παραγωγής και επόμενα βήματα

Πηγές της συμμαχίας αναφέρουν ότι σχεδιάζονται ακόμη δύο μηνιαίες αυξήσεις ποσοστώσεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Εφόσον υλοποιηθούν, θα ολοκληρωθεί η δεύτερη από τις τρεις φάσεις σταδιακής επαναφοράς της παραγωγής που είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η τρίτη και τελική δέσμη περιορισμών αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του έτους, αν και δεν αποκλείεται επίσπευση του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η στάση των ΗΑΕ και διαφοροποίηση στην περιοχή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον OPEC, αξιοποίησαν το γεωπολιτικό περιβάλλον για να προχωρήσουν σε αύξηση της παραγωγής τους κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας τα 2,44 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο.

Αξιωματούχοι της αγοράς αναφέρουν επίσης ότι εταιρείες όπως η Aramco Trading της Σαουδικής Αραβίας και η Adnoc των ΗΑΕ έχουν καταφέρει να συνεχίσουν τη διακίνηση μέρους των φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τους αυξημένους περιορισμούς που επιβάλλει η κρίση.

Η έρευνα του Bloomberg βασίζεται σε δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων, πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές και εκτιμήσεις αναλυτών από οργανισμούς όπως οι Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler και Rystad Energy.