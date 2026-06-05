Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Η δημοσκόπηση «Σφυγμός Ιουνίου» της Prorata, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», καταγράφει καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει ανακατατάξεις στον ευρύτερο πολιτικό χάρτη και την εικόνα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 24%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πολιτικό σκηνικό, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται σε επιμέρους κοινωνικές και πολιτικές ομάδες.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται να εδραιώνεται η ΕΛΑΣ, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο συγκεντρώνει 14,5%, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία από την πρώτη του εμφάνιση στο πολιτικό σύστημα. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, με ποσοστό 9,5%.

Κατανομή δυνάμεων στα υπόλοιπα κόμματα

Στην τέταρτη θέση καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8%, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής καταγράφουν από 3,5% αντίστοιχα.

Κοντά ή εκτός Βουλής μικρότερα κόμματα

Στο όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης εμφανίζεται το ΜέΡΑ25 με 3%. Κάτω από το όριο του 3% κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 2%, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά με 1% αντίστοιχα, ενώ η Νίκη καταγράφει 0,5%.

Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν 2,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 12,5%, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για τις μελλοντικές πολιτικές ισορροπίες.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.

Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, σε σημαντική απόσταση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ποιο κόμμα μπορεί να πιέσει περισσότερο τη ΝΔ

Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο, η ΕΛΑΣ καταγράφεται πρώτη με 27%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12%, ενώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει μια πολιτική σκηνή σε φάση αναδιάταξης, με νέα σχήματα να ενισχύονται και παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα επιρροής, την ώρα που ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων παραμένει αναποφάσιστο.