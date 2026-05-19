Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Οι Βρυξέλλες άσκησαν κριτική στην απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή ενισχύει τα οικονομικά οφέλη της Μόσχας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

«Από την πλευρά της ΕΕ, δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση της πίεσης προς τη Ρωσία», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Βάλντισ Ντομπρόφσκις σε δημοσιογράφους την Τρίτη (19/5), πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι.

«Αντιθέτως, η Ρωσία είναι εκείνη που κερδίζει από τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών των ορυκτών καυσίμων», πρόσθεσε. «Συνεπώς, αν μη τι άλλο, χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτή την πίεση».

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent το βράδυ της Δευτέρας, ότι η Ουάσιγκτον θα παρατείνει για 30 ημέρες την εξαίρεση από τις κυρώσεις για ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη εν πλω.

Η κίνηση αυτή «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της φυσικής αγοράς αργού πετρελαίου και θα διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στις πιο ενεργειακά ευάλωτες χώρες», ανέφερε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι θα βοηθήσει επίσης στην ανακατεύθυνση των υφιστάμενων προμηθειών προς χώρες με μεγαλύτερη ανάγκη, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Κίνας να αποθηκεύει φθηνό πετρέλαιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση των 30 ημερών μιας εξαίρεσης που είχε θεσπιστεί αρχικά τον Μάρτιο, καθώς η κυβέρνηση του Donald Trump επιδιώκει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση, η οποία τελεί υπό εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, έχει περιλάβει επανειλημμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έχει οδηγήσει το Ιράν και τις ΗΠΑ σε μια κατάσταση που προσομοιάζει με διπλό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ — ενός κρίσιμου ενεργειακού περάσματος, μέσω του οποίου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας έχει ωφελήσει σημαντικά τη ρωσική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων και έχει πληγεί από διαδοχικά πακέτα δυτικών κυρώσεων μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με το φινλανδικό think tank Centre for Research on Energy and Clean Air, τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές ορυκτών καυσίμων ανήλθαν τον Απρίλιο στα 733 εκατ. ευρώ ημερησίως — το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι ετών.