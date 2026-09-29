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Νετανιάχου: Ενδείξεις για επίθεση του «εχθρού» πριν τις εκλογές - Μην τα βάζετε μαζί μας
Ειδήσεις
16:50 - 29 Σεπ 2026

Νετανιάχου: Ενδείξεις για επίθεση του «εχθρού» πριν τις εκλογές - Μην τα βάζετε μαζί μας

Reporter.gr Newsroom

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Νέα προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του Ισραήλ απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «εχθροί» της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν να εξαπολύσουν επίθεση ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Τελ Νόφ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν προσδιόρισε ποιοι είναι οι «εχθροί» στους οποίους αναφερόταν, ούτε έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη φύση ή το χρονικό πλαίσιο μιας ενδεχόμενης επίθεσης.

{https://x.com/netanyahu/status/2104906661315920101}

«Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε»

Από την αεροπορική βάση, ο Νετανιάχου συνέδεσε την προειδοποίησή του με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας την έκφραση «μακρύ χέρι του Ισραήλ».

«Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στη γενικότερη ρητορική του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την ασφάλεια της χώρας, καθώς η προεκλογική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Reuters σημειώνει ότι ο Νετανιάχου έχει εντείνει το μήνυμα περί ασφάλειας και αντιμετώπισης των απειλών ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για την απειλή

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου δεν συνοδεύτηκε από αναφορά σε συγκεκριμένη οργάνωση, χώρα ή σχέδιο επίθεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το είδος των ενδείξεων στις οποίες αναφέρθηκε.

Η δήλωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη προεκλογική περίοδο για το Ισραήλ, με την ασφάλεια και τη διαχείριση των πολεμικών συγκρούσεων να αποτελούν κεντρικά ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κόμματος Yashar και βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, ζήτησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να ενημερωθεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, εφόσον η προειδοποίηση αφορά πραγματική απειλή ασφαλείας. Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι μια τέτοια απειλή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θεσμικό τρόπο και να μην συγχέεται με την προεκλογική εκστρατεία.

Οι εκλογές στο Ισραήλ έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ενώ η σημερινή δήλωση του Νετανιάχου προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο ασφάλειας στην ήδη έντονη προεκλογική αντιπαράθεση.

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