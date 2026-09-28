ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου
Πολιτική
11:21 - 28 Σεπ 2026

Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Βανδαλισμούς υπέστη το πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.  

Σε φωτογραφίες που ανήρτησε ο κ. Λοβέρδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι άγνωστοι πέταξαν μπογιές στην εξωτερική πόρτα, αλλά και στα τζάμια και στο μπαλκόνι του κτιρίου. Η επίθεση έγινε πιθανότατα αργά το βράδυ της Κυριακής (27/9).

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός κατά παρέμβασή του στο Action24 δήλωσε ότι δεν επιχειρεί άλλο να καταλάβει το κίνητρο των δραστών και απαιτεί καταδίκη από όλες τις πολιτικές πλευρές. Έκανε επίσης λόγο για «πολιτική αλητεία χωρίς κανένα νόημα».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο Χ:

Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω.

{https://x.com/a_loverdos/status/2104466729652920478}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqs29rr47nt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqqvdzqti5d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν
Περιβάλλον

Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»
Πολιτική

ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»

Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα
Πολιτική

Γεωργιάδης κατά Politico και Μόσιαλου για τον Μαζωνάκη: Αριστερή προπαγάνδα

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»
Εργασιακά

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
28/09/2026 - 13:04

Η Nvidia κυκλοφορεί πλατφόρμα λογισμικού που αποτρέπει την «κακή» συμπεριφορά των AI agents

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/09/2026 - 12:56

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

Οικονομία
28/09/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα φορτία στους ελληνικούς δρόμους το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 12:40

Κάλλας σε Μανιάτη για τον αγωγό Τουρκίας-ψευδοκράτους: Η Άγκυρα να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών

Ειδήσεις
28/09/2026 - 12:33

Κούλογλου: Κατέθεσε μήνυση κατά τις ισραηλινής NSO για την παρακολούθησή του μέσω Pegasus

Πολιτική
28/09/2026 - 12:29

Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου από την Τουρκία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 12:12

Metlen: Επαναγορά 35.000 μετοχών έναντι €1,68 εκατ. σε μία εβδομάδα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/09/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 21,5% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Πολιτική
28/09/2026 - 12:06

Τσουκαλάς: Λάθος η λογική της κυβέρνησης να παίρνει μέτρα αφού έχει προηγηθεί η ζημιά 

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 12:05

Δεν φταίει μόνο η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι και ο Κλοπ σοσιαλδημοκράτης

Αυτοδιοίκηση
28/09/2026 - 11:51

Δήμος Αθηναίων: Εγκαινιάστηκε το νέο ΚΕΠ στον Νέο Κόσμο

ΜΕΤΑΛΛΑ
28/09/2026 - 11:50

QY Research: Η αγορά γαλλίου σε τροχιά διπλασιασμού έως το 2032 – Ο ρόλος της Metlen

Ειδήσεις
28/09/2026 - 11:35

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Ναυτιλία
28/09/2026 - 11:26

Παγκόσμια ναυτιλία: Έσοδα 3,1 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2021 και 2026

Πολιτική
28/09/2026 - 11:22

Κικίλιας: Αποτρέψαμε δισεκατομμύρια φόρους στα ναυτιλιακά καύσιμα

Πολιτική
28/09/2026 - 11:21

Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Περιβάλλον
28/09/2026 - 11:11

Επιστήμονες ανέλυσαν 22.000 ώρες βίντεο με αρκούδες. Αυτά είναι όσα έμαθαν

Πολιτική
28/09/2026 - 11:11

Χρυσοχοΐδης: Απάνθρωπο να καταργηθούν οι άδειες των κρατουμένων - Κάτω από 1% το ποσοστό αποδράσεων

Ειδήσεις
28/09/2026 - 10:57

Κοντιάδης: Η υπόθεση Γκιλφόιλ μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω

Αναλύσεις
28/09/2026 - 10:55

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες καθοριστικές για τη συνολική κατεύθυνση

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 10:54

Η Bild θυμήθηκε τις… παλιές της συνήθειες

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 10:51

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές με ώθηση από τις βρετανικές κατασκευαστικές

Εμπορεύματα
28/09/2026 - 10:38

Το Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια, καθώς ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Ιράν

Πολιτική
28/09/2026 - 10:30

Σε Βασιλεία και Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης, ποιους θα συναντήσει

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/09/2026 - 10:30

Alpha Bank: Προσφέρει πλήρη τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ και Ισραήλ

Οικονομία
28/09/2026 - 10:24

ΕΣΥ: 8,26 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Πολιτική
28/09/2026 - 10:20

Γεωργιάδης: «Ρητορική υπερβολή» η ατάκα περί μπάφου – Τι ανέφερε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/09/2026 - 10:17

Παρακράτος και παραϊατρική

Αναλύσεις
28/09/2026 - 10:17

ΧΑ: Προσπάθεια «αναρρίχησης» του ΓΔ με στόχο την προσέγγιση των 2700 μονάδων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/09/2026 - 10:03

ΕΣΠ: Η ανάπτυξη αποκτά αξία όταν διαχέεται στην πραγματική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ