Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Βανδαλισμούς υπέστη το πολιτικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Σε φωτογραφίες που ανήρτησε ο κ. Λοβέρδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι άγνωστοι πέταξαν μπογιές στην εξωτερική πόρτα, αλλά και στα τζάμια και στο μπαλκόνι του κτιρίου. Η επίθεση έγινε πιθανότατα αργά το βράδυ της Κυριακής (27/9).

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός κατά παρέμβασή του στο Action24 δήλωσε ότι δεν επιχειρεί άλλο να καταλάβει το κίνητρο των δραστών και απαιτεί καταδίκη από όλες τις πολιτικές πλευρές. Έκανε επίσης λόγο για «πολιτική αλητεία χωρίς κανένα νόημα».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο Χ:

Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω.

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