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Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones
Ειδήσεις
18:23 - 09 Ιουν 2026

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία και η Λετονία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τονίζει ότι η ουκρανική τεχνογνωσία και η εμπειρία από το πεδίο του πολέμου θα συμβάλουν στην ενίσχυση της άμυνας των ευρωπαϊκών εταίρων της χώρας.

«Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα για την ενίσχυση της κοινής μας άμυνας και συμπαραγωγής και, το σημαντικότερο, αυτό σημαίνει επίσης ότι η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία της Ουκρανίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ σχετικά με τη συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ουκρανίας–σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών στο Ταλίν, με τη Λετονία να γίνεται η έκτη χώρα που εντάσσεται στη σχετική πρωτοβουλία του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Αντρις Κούλμπεργκς, δήλωσε από τη μεριά του πως η συνεργασία αυτή θα προσφέρει στη χώρα του πρόσβαση σε τεχνογνωσία αιχμής και δυνατότητες συμπαραγωγής στον τομέα των drones.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους ουρανούς μας και κανείς δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό καλύτερα από την Ουκρανία», δήλωσε ο ίδιος σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι και τους υπόλοιπους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των απωλειών που έχουν υποστεί οι ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο.

Σημειώνεται πως από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι έχει αξιοποιήσει τη σημαντική εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία στον πόλεμο με drones, επιτυγχάνοντας σειρά διπλωματικών συμφωνιών κατά τις επισκέψεις του σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επισήμανε ότι η Λετονία αποτελεί την έκτη χώρα που εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Κιέβου για διεθνή συνεργασία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι σχεδόν 20 κράτη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών με την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία ενδιαφέρεται να διασφαλίσει ότι κάθε περιοχή της Ευρώπης έχει επαρκή προστασία έναντι των ρωσικών απειλών», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Οι χώρες της Βαλτικής, που ανήκουν όλες στο ΝΑΤΟ, έχουν καταγράψει αρκετά περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου τους από drones τις τελευταίες εβδομάδες. Τα περιστατικά αυτά σημειώνονται ενώ η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Το Κίεβο αποδίδει τις αποκλίσεις των διαδρομών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρωσικές παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια προηγούμενης κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, ο Ζελένσκι είχε επαναλάβει ότι η Ουκρανία αποστέλλει ειδικούς και εμπειρογνώμονες προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία του εναέριου χώρου των στενών συμμάχων και εταίρων της.

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